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懷孕8個月抓包丈夫與學妹共處一室 孕婦心死喊離婚：不想等生完

聯合新聞網／ 綜合報導
一名懷孕八個月的孕婦，控訴丈夫在她懷孕期間外遇。 圖／AI生成
一名懷孕八個月的孕婦，控訴丈夫在她懷孕期間外遇。 圖／AI生成

一名懷孕八個月的孕婦近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，控訴丈夫在她懷孕期間外遇，並引發網友熱烈討論。原PO表示，丈夫在她懷孕七個月時提出暫時分開，而她近期卻發現丈夫與學妹共處一室，而且還鎖上門。儘管丈夫辯稱只是聊天，但此事已讓她心灰意冷，決意離婚

原PO指出，她希望能在漢光演習結束後立即辦理離婚手續，不願再等到小孩出生。然而，丈夫卻要求等到小孩出生並完成坐月子後再作決定。此情況引發網友對於丈夫行為的譴責，不少人建議孕婦應儘早離開這段關係，甚至建議直接讓孩子從母姓。

針對小孩的姓氏問題，有網友提醒依據台灣法律規定，小孩的姓氏需夫妻雙方同意，並非母親單方面可以決定。依據台灣婚姻法，若小孩是在婚姻存續期間懷孕，即使生產時已離婚，報戶口時仍需父親同意或親自到場。此外，戶政事務所也會紀錄懷孕期間的婚姻狀況及寶寶監護權問題。

有網友分享自身經驗，建議該名孕婦若無法原諒丈夫的背叛，應儘早離婚，以免日後問題更加複雜。

外遇 孕婦 離婚 小孩 漢光演習

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