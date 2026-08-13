聽新聞
0:00 / 0:00
公婆為領補助曾「假離婚」？如今頻催交身分證印章 她撂話：再逼就離婚
有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，揭露其公婆疑似利用不當手段申請社會福利補助，引發網友熱議。原PO透露，公婆曾在小叔高中及丈夫大學時，為了獲得學費補助而辦理離婚，並於小叔大學畢業後復婚。近期，公婆頻繁聯絡其丈夫，要求媳婦提供身分證及印章，以便辦理公公的社會福利補助。
原PO表示，她查詢相關資料，甚至還打電話詢問國稅局，並未發現任何需要媳婦證件才能辦理的補助項目。因此，在面對公婆的要求時，她選擇拒絕提供相關證件。她更在與丈夫溝通後，表示若公婆堅持要求，她願意簽字離婚，並放棄小孩的監護權。
貼文曝光後，立即引起社團網友熱烈討論。多數網友認為，這明顯是公婆試圖利用媳婦的身份作為保人，並質疑其行為的合法性。有網友指出，「公公的社會福利與媳婦無關，不要輕易上當」，提醒「可能是想用妳的身份證去查財產，看看是否符合低收入資格」。
此外，也有網友分享類似經驗，表示「真的有人為了領補助而辦理離婚，但這種行為不可取」，呼籲大家應該努力工作，而非依賴不當手段獲取補助。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。