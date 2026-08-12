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內政部聯誼鋪「先去洗澡」老哏 網自嘲：對方至今沒離開浴室

聯合新聞網／ 綜合報導
內政部推出單身聯誼活動，以「先去洗澡」為宣傳哏圖，引起網友熱議。圖擷自內政部臉書粉專
內政部推出單身聯誼活動，以「先去洗澡」為宣傳哏圖，引起網友熱議。圖擷自內政部臉書粉專

19日就是一年一度的七夕情人節，內政部近日推出「遇見心動時單身聯誼活動第三波報名，在臉書粉專宣傳時以「當你的朋友收到人生第100次『先去洗澡囉！』」為文宣哏，幽默表示「除了安慰他，還能告訴他，內政部單身聯誼活動開跑了」。此舉讓網友大讚小編「很懂」、「這文案給過」，但也有人直呼「這哏有點年紀了」。

內政部在貼文附圖中寫道，當朋友收到第100次問「他回我先去洗澡，是不是還有機會？」，除了拍肩安慰，也可以直接推薦朋友參加今年的「遇見心動時」單身聯誼。內政部表示，第三波活動開放第3、10至14梯次報名，自8月7日至16日受理申請，可選擇一日遊或二日遊行程，地點包括林口、新北東北角、南投，以及墾丁、奮起湖、花蓮等地，希望透過旅遊行程讓單身民眾自然互動、認識新朋友。

依內政部說明，只要年滿18歲、在台灣設有戶籍且婚姻狀態為單身者，都可以線上報名。官方也特別以「不用再研究對方到底要洗多久的澡，先出門認識願意出現在現場的人」、「給朋友一個不用再分析訊息的夜晚」，呼籲單身民眾把握機會。

貼文一出，部分網友認為內政部這次文案相當成功，留言表示「這文案絕了」、「內政部小編很懂」、「拜託給小編加雞腿，這個超有趣」，甚至有人說「心動不如馬上行動」，希望藉此找到認識新朋友的機會。

不少網友也抓住「先去洗澡」這個老哏大開玩笑，「每個人都跟我說先洗澡囉，然後就洗一輩子了」、「跟我說要去洗澡的，到現在都還沒離開浴室」。也有網友打趣道「時代真的變了，以前都想著女生怎麼那麼愛洗澡，現在想著女生怎麼不趕快去洗澡」、「那您可以先說出口嗎？我朋友會說他要去打遊戲了」。

還網友直言「聯誼就是不擅長跟女生交流的男生去面對最難搞的女生」，引來回應「突破盲腸」，也有人認為「這樣才有征服感」。

但也有網友表示，曾經在交友或戀愛過程中受挫的人看到這類調侃，未必會覺得好笑，反而可能會感到尷尬或不舒服，「好的幽默可以拉近距離，但不該建立在拿別人的失意當笑料之上」。

除了文案引起熱議，有網友質疑「內政部搞這個？」，但也有人指出婚姻家庭人口數，本來就是內政部的核心業務，且各縣市政府也都會定期推出單身聯誼活動，認為現代人生活圈狹窄，工作與家庭兩點一線，政府提供聯誼機會「有什麼不好」，「少子化很嚴重的，再不重視沒人要接房地產的盤了」。

不過，部分網友對聯誼活動的成效抱持懷疑，有人認為「搞聯誼不能解決少子化」，也有人留言希望政府提供更多元的婚育政策。還有網友笑問「有到東沙島的團嗎？」、「可以去太平島聯誼嗎？」、「請問兩天一夜，是男生跟女生一起睡嗎？」，讓留言區充滿各式「神回覆」。

另有網友從活動實際體驗角度提出問題，包括男女比例、參加者年齡、活動品質及地區場次等，也有人反映台中沒有活動。還有網友表示，其實只是想參加旅遊行程，「看看行程，我還是自己去玩好了」，認為若沒有針對個性或興趣分組，活動容易陷入尬聊。

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