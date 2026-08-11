知三當三1年！正宮抓包怒提分手 小三竊喜上位扶正下秒卻傻眼

一名女子近日在Dcard發文，自曝「知三當三」整整一年。她表示，起初因工作認識男方，一度以為對方單身，後來才發現他其實已有遠距離交往的女友。儘管如此，她仍深陷這段三角關係。

原PO透露，當時自己也有男友，但兩人原本就長期爭吵、感情不睦，她於2025年8月底結束原有戀情，之後與男子愈走愈近，陸續見面、約會及出遊。期間男方也不斷對她釋出承諾，讓她相信兩人未來有機會正式交往。

男方女友後來察覺兩人互動異常，男方一度與原PO斷聯，但沒過多久又恢復聯繫與往來。男方入伍40天期間，原PO甚至每周往返約100公里，只為與他見上半小時。當時男方更親口承諾：「等我出去，我會好好處理我的感情，跟她分手、跟妳在一起。」這句話也讓原PO選擇繼續等下去。

沒想到男方退伍後，承諾卻一拖再拖。原本說5月底分手，之後又改口6月底，最後仍沒有下文。原PO曾多次想退出，也忍不住質問：「當初聽著她對你多差、多爛，我好心疼，讓我覺得我當小三也想照顧你、陪你，因為你女友很爛，但你一直拖著不分手，讓我覺得她根本沒有很爛啊？不然你幹嘛捨不得分？」

真正讓她崩潰的轉折發生在今年7月底。原PO與男方一起出遊時，竟被男方女友當場撞見，對方隨即提出分手。原PO原以為事情終於迎來她等待已久的結果，「我心想，X這不是剛好嗎？這樣不就分了」。

沒想到下一秒，男方竟瘋狂向女友道歉，讓原PO當場傻眼。得知女方表示，只要男方拿出誠意道歉，兩人就可能和好後，原PO更震驚直呼：「和好？和好幹嘛？連我都不保證我男友出軌被我發現，我能原諒他，她要和好？真令人震驚」。

風波過後，男方仍不願與原PO斷開關係，表示自己與女友可能還會以「朋友」身分吃飯、買東西，並要求原PO再等到9月，等兩人之間的事情處理完後再斷聯。面對再一次的等待，原PO終於情緒潰堤，坦言自己不斷哭泣，也開始意識到這段關係的荒謬，更自責寫道：「他的態度讓我覺得我才是罪該萬死的那個人，我很對不起那個女孩子」。

貼文曝光後掀起熱議，不少網友直言，「會讓妳一開始知三當三的男人，就不用期待被扶正」，也有人認為原PO一次次相信男方承諾，「哪怕有0.0001%可能，妳也選擇相信」、「戀愛腦好可怕」。

另有網友勸她盡快抽身，「妳應該沒有委屈到只有他能讓妳選擇吧」、「過一陣子妳徹底清醒後，就會發現這是什麼大爛人，浪費妳那麼多時間幹嘛，還是趕快斷捨離」。