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小孩跟家人不親 她問「過年還要給紅包」？兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
過年返家吃年夜飯，除了與家人團聚，通常也少不了準備紅包給晚輩。圖／AI生成
過年返家吃年夜飯，除了與家人團聚，通常也少不了準備紅包給晚輩。圖／AI生成

過年返家吃年夜飯，除了與家人團聚，通常也少不了準備紅包給晚輩。不過，一名女網友分享，每逢過年都會與兄弟姊妹及孩子一起吃年夜飯，但觀察多年後，卻覺得孩子疑似因隔代教養而被「養壞」，不僅和父母關係不佳，平時互動也相當冷淡，讓他忍不住思考，面對這樣的晚輩，自己明年過年還有必要繼續包紅包嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在PTT以「小孩跟家人不親，還會包紅包給小孩嗎？」為題，指出每逢過年回家看到兄弟姊妹的小孩，可能因隔代教養的關係，跟父母關係都不好，擔心孩子長大後可能選擇出國發展，跟家人更疏遠。讓她不禁感嘆「真心換絕情」，回想過去曾送過不少禮物，如今卻覺得似乎都白費了，也開始提前思考明年過年是否還要照往例準備紅包？

貼文一出後，不少網友都表示「不包，疼別人小孩是最傻的，要疼不如自己生」、「包紅包意思到就好，不需對晚輩送禮，很多小孩長大後就過自己生活，根本不會想起妳」、「自己小孩自己養，不包，不往來」、「沒有互包的習慣可以不包吧？」

此外，也有網友回應「一般姑姑阿姨是會包」、「如果妳的小孩，妳兄弟姊妹會包，那就要包」、「過年過節看到的話，還是會依習俗包，小孩跟他家長不親，但如果對我態度不差，我會包，我希望他在親戚這至少能感受到一點溫暖」、「照包，是兄弟姊妹的小孩」、「包個幾百塊意思意思就好，當作過節沖喜氣」。

農曆春節發紅包，是許多台灣人的重要傳統，不過紅包金額該包多少，往往成為壓力來源。本站曾報導，一名網友分享，小時候總嫌親戚包600元太少，沒想到長大出社會後，面對生活開銷與各種支出，才發現包600元其實並不輕鬆，坦言「我可能就是那個只有辦法包600元的親戚！」

對此，不少網友共鳴表示「200元極限，再多會影響財政」、「當初的600元跟現在的600元還是有差別的，我建議包200元就好」、「小孩我都包200元欸」、「我甚至覺得600元拿不出來」、「小時候600元覺得大人好小氣，現在600元我都嫌多」、「我200是極限，謝謝那些曾經給1000的親戚」、「說那什麼傻話，600我都包不出來」。

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