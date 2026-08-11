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「想每天喝你煮的味噌湯」是求婚？網曝日本人告白暗示：謝謝照顧也是

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「想每天喝你煮的味噌湯」在日本是否真的有求婚的含意。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
一名網友好奇「想每天喝你煮的味噌湯」在日本是否真的有求婚的含意。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

到朋友家吃飯時，客人如果覺得飯菜好吃，通常都會順口稱讚主人。一名網友發文，提到若至日本朋友家中作客，吃飯時稱讚對方煮的味噌湯，並說「如果每天都能喝到的話，一定會很開心」，這句話可能帶有不同含意，有人指出在日本語境中帶有「想一起生活」的意思。還有網友分享自身經驗，指出「謝謝照顧」其實也是告白的台詞之一。

一名網友在Threads發文，提到有位來自中國大陸的女生去一名日本女生家中吃飯，品嘗了對方做的味噌湯，覺得很好喝，於是誇讚：「如果每天都能喝到，一定會很開心。」沒想到有人指出此說法在日本帶有「求婚」的意思，於是原PO好奇發問，「想喝你煮的味噌湯」在日本是否真的有此含意？

此文一出，有網友指出這句話確實有求婚的含意，就像「今天的月亮很美」一樣，都是婉轉又經典的台詞，主要原因在於日本人幾乎每天都要喝味噌湯，所以想每天喝對方做的湯代表想跟他一起生活，所以此話才會有間接求婚的意思。

有一位日本人也分享自身經歷，她在英國讀大學時跟一位中國男性約會，某天在對方的宿舍煮了味噌湯，男生喝完後說「每天都想喝」，她以開玩笑的語調說這句話在日本代表求婚，後來兩人真的在畢業一年後就結婚了。

另有一位住在日本的台灣人回應，在職場上有位平常沒交集的男同事即將轉去其他單位，對方在最後一天對她說「謝謝妳的照顧」，沒想到有位65歲的前輩說「這個男生喜歡妳」，讓她非常詫異。因此除了味噌湯外，「謝謝妳的照顧」也是日本人的告白語錄之一。

不過以上話語仍要根據場合來判斷是否有求婚意思，有網友提醒必須看兩人的關係，如果雙方僅是朋友就只是彼此客氣的言語而已，並沒有暗示的意思。

YouTuber「77老大」曾分享告白的必勝攻略，第一，別透過LINE、Instagram等社群平台，容易讓對方覺得不正式；第二，告白前必須讓彼此產生交集、讓對方融入你的生活圈並展現你的優點；最後，雙方單獨見面4到6次是最好的表白時機，更建議在傍晚5點到7點、晚上9點到11點這兩個時間告白，可以提升成功機率。

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