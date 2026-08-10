澎湖生13胎父母爆棄養 議員證實母已回家、父無消息

澎湖縣湖西鄉尖山村一對父母生育13胎後未妥善照顧，8名未成年孩童只能靠成年兄姊打工扶養，兄弟姊妹擠在4坪隔間內「小孩養小孩」，昨晚傳出孩童母親已自台灣本島返家，並在屋外貼字條「她很愛孩子，請外界還給他們原本平靜的生活」；揭發整起慘劇的縣議員許育愷今天證實，已見到母親回家，父親則未有消息，後續由縣府統籌照顧。

據了解，該名母親是湖西鄉尖山村本地人，丈夫則是高雄人，夫妻兩年紀約50歲，平時兩人生活在本島，村內雖有親友，但鮮少介入一家人管教、照顧，缺少父母親關愛的孩子，只能靠自己長大。

一家生活在環境惡劣的4坪屋，令人鼻酸的處境被縣議員許育愷揭露後，引起各界關心，許育愷陸續接到捐款、捐物資等電話，縣府也在許育愷質詢後，派員前往家裡了解狀況，昨天經衛生局醫護團隊評估後，確認孩童健康狀況暫無疑慮。

據了解，該父母親共生養13名兒女，其中8名孩子還未滿15歲，年紀最小僅5歲，老大、老三、老四長大後各自生活，與家人並無聯繫；8名年幼弟妹由老二、老五負責打工養育，由於生活環境惡劣，一家人幾乎無地方可以洗澡、如廁。

昨晚澎湖臉書社團貼出生育13名小孩的母親返家的訊息，並附上疑為該名母親親筆所寫張貼在家門口的告示，內容提及「我是媽媽本人，謝謝社會大眾的關心，我很愛我的孩子，我們的食物都足夠，請還我給我們原本平靜的生活」。

許育愷今天證實，昨天晚上他已見到母親回家，父親則未有消息，目前有善心人士提供協助，包含附近早餐店、便當店都有人寄付現金，若孩子肚子餓可以領餐，三餐還不是問題。

許育愷說，近日他接到很多人想要捐款、捐物資，但金錢部分只能暫緩，應由父母親提出扶養計畫，再由縣府介入協助，否則單給金錢幫不上一家人；至於物資目前應該足夠，後續由縣府統一負責，希望至少讓他們有好的生活環境，其他再來想辦法。給這些孩子最需要的幫助。

社會處長周柏雅昨天受訪表示，已聯繫孩童父母要求必須負起責任，不能置身事外，父母近日會返家接受調查，社會處將要求提出兒女的「教養計畫」，並在周三邀集相關單位開個案研討會，因個案牽涉很多單位，會做好準備。