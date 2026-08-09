快訊

最毒閨密！百萬女網紅被騙去菲律賓失蹤3年 確認遭撕票

海水倒灌後首見「暴潮告警」 謝國樑赴愛四路勘查

昭和實力派女優驚傳離世！晚年淒涼與女兒斷聯 孤獨死真相曝光

父親節15人硬擠10人桌 婆家只點「3000元合菜」媳無奈：像上班應酬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻發文抱怨婆家父親節聚餐為了省錢，讓15人硬擠10人桌且僅點最便宜合菜，引發熱議。聯合報系資料照
一名人妻發文抱怨婆家父親節聚餐為了省錢，讓15人硬擠10人桌且僅點最便宜合菜，引發熱議。聯合報系資料照

父親節不少家庭會規劃聚餐慶祝，但對部分媳婦而言，這類節慶飯局卻成了無法逃避的困擾。日前一名人妻在臉書發文抱怨，指出每年父親節與公婆及夫家大伯、大姑等共15人聚餐，婆家卻堅持點餐廳裡「最便宜的3000元合菜」，甚至硬擠在一張10人大桌，讓她不僅吃不飽還被夾得極不舒服，無奈直呼「根本就是上班應酬，非自願的感覺！」

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」透露，夫家每年父親節聚餐共有公婆、大伯一家6口、大姑一家5口以及她與丈夫共15人參加。由於婆婆作風節儉，前幾年原先點2000元合菜，漲價後改點最便宜的3000元合菜，並由三家平分，等於自己與丈夫出席付了一千元卻根本沒吃飽。

更讓原PO感到委屈的是，曾因餓肚子小聲請丈夫加點一道菜，竟當場被婆婆大聲阻止喊道「不要點太多吃不完」。原PO坦言，老人家食量小，但自己只是正常食量，幾次下來甚至得出門前先吃飽才能去赴約。丈夫對此僅回應「吃飯不是重點，主軸是讓長輩看見我們團聚」，讓她氣得直言不如大家在老家各吃一個便當，還省去東奔西跑的折磨。

這篇貼文曝光後，不少人對於15人擠10人桌還只點3000元合菜的狀況感到不可思議，紛紛留言笑稱「15個人擠一桌點3000元，連店家跟店員看了都頭痛吧」、「現在物價3000元能吃到什麼好料，根本讓店家看笑話」、「感情好是聚餐，感情不好真的是加班應酬」。

也有許多網友為原PO獻策，「吃飽再過去，順便說自己血糖低或不舒服打卡閃人」、「先生根本豬隊友，誰要跟你家人團聚」、「直接跟老公說『老娘不去了』，叫他陪伴他自己的爸爸就好」、「不如按各家人口比例分攤費用才公平」。

父親節 婆家 大姑 毒姑

延伸閱讀

公公過父親節該由媳婦安排聚餐？ 過來人曝1妙招：大家都輕鬆

「你家不是台大的？怎找不到工作」兒子遭當眾羞辱 她神回伯母秒變臉

街上巧遇前媳婦遭無視！她怒轟「目中無人」 全網看傻：以為拍八點檔？

單身者當「分母兼保姆」？ 帶娃出遊平分房費鬧翻 網怨：別想佔便宜

相關新聞

父親節15人硬擠10人桌 婆家只點「3000元合菜」媳無奈：像上班應酬

父親節不少家庭常會規劃聚餐慶祝，但對部分媳婦而言，這類節慶飯局卻成了無法逃避的困擾。日前一名人妻在臉書發文抱怨，指出每年父親節與公婆及夫家大伯、大姑等共15人聚餐，婆家卻堅持點餐廳裡「最便宜的3000元合菜」，甚至硬擠在一張10人大桌，讓她不僅吃不飽還被夾得極不舒服，無奈直呼「根本就是上班應酬，非自願的感覺！」

【職場百味錄】Halle's 讀家城事／只想衝出教室的男孩在寫詩

每當要把字落到紙上，他的手像是忘了怎麼動。但你若准許他定格於窗邊，他會看見金黃的稻浪一波一波地翻；若有燕鳥掠過田野，他能感覺到那道飛行改寫了空氣的弧度。於是，我換了一個方向。我試著鼓勵他，順著那些畫面往前走，稱呼他為「小詩人」。

【記憶抽屜】孟之／教官，是麵包先翻牆的

一九八○年代，在我們頭頂齊耳短髮的高中歲月裡，我總是把卡其制服穿得整整齊齊。星期一晨會時，雙手貼緊裙襬，眼神端正。在教官眼裡，我是模範生的代表，與任何形式的越界都沾不上邊。

【厝內大小事】織嫚／原來有人也這樣等過我

長大之後，孩子會慢慢有自己的生活。朋友、課業、戀愛、想去的地方，很多時候都不再圍著家打轉。尤其像她這樣的年紀，青春好像總是熱熱鬧鬧地往前衝。所以當她突然說想家、想妹妹，甚至特地騎車回來的時候，我其實是高興的。只是當時針漸漸轉動，我還是開口催她趕快回去。

【紙上煙雲】林谷芳／遠遠遲致的謝忱

小小戲台上，要跳就跳、要飛就飛，像許王這樣的偶師還可以近乎瞬間地讓左右手的人物互換……

【慢慢讀，詩】一靈／在車上

他想起那日抱著她／小小肉球出醫院／在懷裡。會哭。會慢慢學著喊／爸爸。……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。