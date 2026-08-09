父親節15人硬擠10人桌 婆家只點「3000元合菜」媳無奈：像上班應酬

父親節不少家庭會規劃聚餐慶祝，但對部分媳婦而言，這類節慶飯局卻成了無法逃避的困擾。日前一名人妻在臉書發文抱怨，指出每年父親節與公婆及夫家大伯、大姑等共15人聚餐，婆家卻堅持點餐廳裡「最便宜的3000元合菜」，甚至硬擠在一張10人大桌，讓她不僅吃不飽還被夾得極不舒服，無奈直呼「根本就是上班應酬，非自願的感覺！」

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」透露，夫家每年父親節聚餐共有公婆、大伯一家6口、大姑一家5口以及她與丈夫共15人參加。由於婆婆作風節儉，前幾年原先點2000元合菜，漲價後改點最便宜的3000元合菜，並由三家平分，等於自己與丈夫出席付了一千元卻根本沒吃飽。

更讓原PO感到委屈的是，曾因餓肚子小聲請丈夫加點一道菜，竟當場被婆婆大聲阻止喊道「不要點太多吃不完」。原PO坦言，老人家食量小，但自己只是正常食量，幾次下來甚至得出門前先吃飽才能去赴約。丈夫對此僅回應「吃飯不是重點，主軸是讓長輩看見我們團聚」，讓她氣得直言不如大家在老家各吃一個便當，還省去東奔西跑的折磨。

這篇貼文曝光後，不少人對於15人擠10人桌還只點3000元合菜的狀況感到不可思議，紛紛留言笑稱「15個人擠一桌點3000元，連店家跟店員看了都頭痛吧」、「現在物價3000元能吃到什麼好料，根本讓店家看笑話」、「感情好是聚餐，感情不好真的是加班應酬」。

也有許多網友為原PO獻策，「吃飽再過去，順便說自己血糖低或不舒服打卡閃人」、「先生根本豬隊友，誰要跟你家人團聚」、「直接跟老公說『老娘不去了』，叫他陪伴他自己的爸爸就好」、「不如按各家人口比例分攤費用才公平」。