母女徵婚求嫁「父子檔」！坐擁8超商還送工作 42年媒人直呼難

一年一度的父親節，不少人忙著與家人團聚，但對於失去丈夫、父親的家庭而言，這個節日也可能勾起思念。近日北部一對母女到婚友中心尋覓人生伴侶，卻提出「母女一起嫁給一對父子」的特殊條件，讓擁有42年婚姻配對經驗的美滿服務中心主任徐乃義直呼，這項任務難度相當高。

綜合媒體報導，這名母親在北部經營8家連鎖超商，年輕時與丈夫從一家小店起家，夫妻倆一路打拚，逐步擴大事業版圖。不料丈夫約3年多前因腦血管疾病病逝，經過一年多治療仍不敵病魔。丈夫離世後，她一肩扛起事業與家庭，也曾告訴女兒要守住爸爸留下的基業，自己則沒有再婚打算。

如今女兒已28歲，母女多年來相依為命。直到近日，在上游廠商業務經理鼓勵下，母女開始思考感情大事。這名業務經理過去曾花1000元加入美滿服務中心，成功找到另一半且婚姻幸福，因此也鼓勵母女勇敢尋找人生伴侶。

不過，母女經過討論後，提出一項相當罕見的擇偶條件，希望能同時找到一對父子，讓母親與父親交往、女兒則與兒子交往。兩人坦言，心中仍十分想念已故的丈夫與爸爸，希望未來若能組成新家庭，父親節依舊能有一家團聚的溫暖。

母女表示，她們不在意男方經濟條件，只希望對方真心、老實、沒有不良嗜好。若真的成功配對，母親甚至願意讓這對父子到自家超商分店工作，減少四處奔波的辛勞。

面對這項特殊委託，徐乃義肯定母女願意重新尋找幸福的勇氣，但也坦言「母女嫁父子」在現實上相當困難。原因在於，適合母親的男性，未必與女兒個性、條件契合，若硬要把兩段感情綁在一起，反而可能讓其中一方為了配合而委屈自己。

徐乃義建議，與其把「一定要父子」當成必要條件，不如放寬至「同縣市、居住距離近」的對象，如此婚後仍能彼此照應，也能增加找到合適伴侶的機會。他也提醒，單身雖然自由，但人生若有伴侶在生老病痛時相互扶持，也是一種幸福；尋找另一半不妨保留更多彈性，別讓單一條件限制了可能遇見的緣分。