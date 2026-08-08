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為何男生都喜歡姐姐？大批男網友齊讚：1特質太加分

聯合新聞網／ 綜合報導
你談戀愛時會在意年齡差距嗎？示意圖/AI生成
你談戀愛時會在意年齡差距嗎？示意圖/AI生成

你談戀愛時會在意年齡差距嗎？一名網友分享自身觀察，認為男生普遍都好像都喜歡姐姐，貼文曝光後，不少男網友坦言自己確實比較偏好年紀比自己大的女性，認為相較於年紀或外貌，「成熟感」反而更容易成為吸引自己的關鍵。

這名網友在社群平台「Threads」表示「為什麼男生好像都喜歡姐姐啊？」，短短一句話意外吸引上百名網友分享自身經驗，多數網友都表示「姐姐給情緒價值，妹妹給情緒貶值」、「年少不知姐姐好，錯把妹妹當成寶」、「妹妹遲早也會變成成熟溫柔的姐姐，那為什麼不一開始就找姐姐？」、「姐姐溫柔、會照顧人」、「成熟懂事，不用教，也知道自己要什麼、「完全真實，遇到5個，4個喜歡姊姊」、「姊姊不用教，還可以帶弟弟體驗新大陸」。

不過，也有網友回應「重點不是年齡，是有沒有感覺、價值觀合不合」、「其實喜歡的是成熟的魅力，沒大腦的姐姐一樣不愛」、「小時候覺得自己喜歡姐姐，後來發現只是喜歡有女性氣質的人而已，歲數無關係，三觀成熟就好」、「其實是喜歡懂事的，女生也是喜歡懂事的男生，相處起來更輕鬆」。

「姊弟戀」泛指情侶或夫妻中女方年齡比男方大。本站曾報導，一名男網友詢問，自己在上班時被一名30多歲的姊姊吸引，但他只有20幾歲，害怕對方覺得他太幼稚，因此請教網友：「該不該主動追求30歲的姊姊？」。

對此，不少網友認為要看「錢」和「臉」，紛紛表示「臉加錢，幾歲都能征服」、「夠帥身材夠好的話有機會，不然就要有什麼閃光點可以壓過年齡差距」、「帥可以解決一切問題」。

也有網友認為，年齡不是問題，「喜歡姊姊就拿出勇氣跟真心，但姊姊可能會考慮結婚（穩定）。確定自己要穩定的關係就衝吧」、「喜歡就上，但要邁向結婚或有小孩要多注意女生適婚年齡」、「試就有機會，不試機率是零」、「相處得來，互相喜歡就上啊，不然換你30幾歲剩下的只剩遺憾」、「可以去聊天看看，合不合得來聊了才知道」。

姐姐 情緒價值

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