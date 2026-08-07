抓外遇只翻LINE沒用？他曝隱藏手法：刪掉的軟體才是關鍵

懷疑另一半出軌時，不少人第一時間都會檢查通訊軟體，希望從聊天紀錄中找到線索。一名提供尋人、婚前資訊調查服務的網友發文，稱近年不少案例早已避開這些常見平台，反而利用交友軟體聯繫，甚至聊天結束後直接刪除App，等需要時再重新下載登入。由於部分交友軟體重新登入後仍可保留聊天紀錄，成為許多外遇人士的新天地。

一名專門提供尋人協助與婚前調查的網友在Threads發文，表示許多人誤以為查另一半有沒有外遇只要檢視對方的LINE、Messenger或IG這些通訊軟體就好了。但根據他接觸過的案例，很多人把通訊軟體全翻一遍，卻什麼證據也找不到，真正被忽略的其實是「交友軟體」。

原PO解釋，即便手機裡沒有安裝交友軟體，也不代表他沒在使用，實際上這些外遇人士平時會刪掉交友軟體，等你不在身邊時再偷偷下載回來，聊天完之後再將其刪掉。

交友軟體有一個特點，就是即使把App刪掉，只要重新下載回來並登入自己的帳號，先前的所有聊天紀錄都會存在。因此，在查另一半是否有外遇時，除了看通訊軟體，還必須檢查交友軟體是否有被刪除的跡象。

此文一出，不少過來人認同原PO的觀點，「贊同，這禮拜才抓到」、「沒錯，以前遇過一任就是這樣子，碰面就刪除，碰面完就下載回來」、「超級準，真的抓得到」、「這根本就我本人，我也是這樣抓到我男友在用交友軟體」。

有網友詢問有什麼辦法查詢刪除交友軟體的紀錄？有人解答，如果是用iPhone的話，先點選App Store、點右上角的圖像、點APP、我的App，就可以看到所有下載的紀錄；此外，點購買紀錄也可以看到另一半是否有訂閱交友軟體的付費功能。

也有網友說，不管多認真去查另一半的外遇證據，花心的人永遠不會改變本質，還是會透過各種手段認識異性；但如果另一半本質好的話，就不用去查他的聊天紀錄，也不用整天提心吊膽，「他會做好自己的本分珍惜你們的感情」。他認為假如維持一段感情需要不斷查手機，不如放他自由，去認識其他更值得付出的對象，才是正確的感情觀。

實際上外遇蒐證也要注意法律風險，台灣偵探職業總會理事長謝智博表示，一旦蒐證過程涉及侵入住宅、偷拍，或其他違反法律規範的行為，不僅可能導致證據無法於訴訟中被採用，還可能使當事人自身衍生新的法律責任。

若民眾確實面臨外遇疑慮並有蒐證需求，較為穩妥的作法並非自行採取高風險行動，而是先透過專業管道進行評估，例如諮詢律師確認法律界線，或與合法徵信單位討論可行的蒐證方向。