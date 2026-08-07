聽新聞
0:00 / 0:00

抓外遇只翻LINE沒用？他曝隱藏手法：刪掉的軟體才是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
交友軟體重新登入後仍可保留聊天紀錄，成為了許多外遇人士的新天地。圖／AI生成
交友軟體重新登入後仍可保留聊天紀錄，成為了許多外遇人士的新天地。圖／AI生成

懷疑另一半出軌時，不少人第一時間都會檢查通訊軟體，希望從聊天紀錄中找到線索。一名提供尋人、婚前資訊調查服務的網友發文，稱近年不少案例早已避開這些常見平台，反而利用交友軟體聯繫，甚至聊天結束後直接刪除App，等需要時再重新下載登入。由於部分交友軟體重新登入後仍可保留聊天紀錄，成為許多外遇人士的新天地。

一名專門提供尋人協助與婚前調查的網友在Threads發文，表示許多人誤以為查另一半有沒有外遇只要檢視對方的LINEMessenger或IG這些通訊軟體就好了。但根據他接觸過的案例，很多人把通訊軟體全翻一遍，卻什麼證據也找不到，真正被忽略的其實是「交友軟體」。

原PO解釋，即便手機裡沒有安裝交友軟體，也不代表他沒在使用，實際上這些外遇人士平時會刪掉交友軟體，等你不在身邊時再偷偷下載回來，聊天完之後再將其刪掉。

交友軟體有一個特點，就是即使把App刪掉，只要重新下載回來並登入自己的帳號，先前的所有聊天紀錄都會存在。因此，在查另一半是否有外遇時，除了看通訊軟體，還必須檢查交友軟體是否有被刪除的跡象。

此文一出，不少過來人認同原PO的觀點，「贊同，這禮拜才抓到」、「沒錯，以前遇過一任就是這樣子，碰面就刪除，碰面完就下載回來」、「超級準，真的抓得到」、「這根本就我本人，我也是這樣抓到我男友在用交友軟體」。

有網友詢問有什麼辦法查詢刪除交友軟體的紀錄？有人解答，如果是用iPhone的話，先點選App Store、點右上角的圖像、點APP、我的App，就可以看到所有下載的紀錄；此外，點購買紀錄也可以看到另一半是否有訂閱交友軟體的付費功能。

也有網友說，不管多認真去查另一半的外遇證據，花心的人永遠不會改變本質，還是會透過各種手段認識異性；但如果另一半本質好的話，就不用去查他的聊天紀錄，也不用整天提心吊膽，「他會做好自己的本分珍惜你們的感情」。他認為假如維持一段感情需要不斷查手機，不如放他自由，去認識其他更值得付出的對象，才是正確的感情觀。

實際上外遇蒐證也要注意法律風險，台灣偵探職業總會理事長謝智博表示，一旦蒐證過程涉及侵入住宅、偷拍，或其他違反法律規範的行為，不僅可能導致證據無法於訴訟中被採用，還可能使當事人自身衍生新的法律責任。

若民眾確實面臨外遇疑慮並有蒐證需求，較為穩妥的作法並非自行採取高風險行動，而是先透過專業管道進行評估，例如諮詢律師確認法律界線，或與合法徵信單位討論可行的蒐證方向。

外遇 出軌 交友軟體 APP 手機 LINE Messenger

延伸閱讀

真的有年輕人不用IG？她交友遇男喊「沒在用」 網曝關鍵原因：輕鬆很多

什麼是「約會倦怠」？交友軟體讓尋找愛情變得更容易 但為什麼我們反而越來越感受不到真正的心動？

Threads熱議「婆婆還在租房，這男人該嫁嗎？」網友點名婚前必查3大風險

配對很多卻一個都不想聊？「交友軟體倦怠」7個徵兆：刪掉又載回來，可能不是因為寂寞

相關新聞

【作家有毛病】李羚榛／動物的自由哲學

或許，自由對人類和動物而言，其實不是固定的樣貌。想讓嚕嚕感到精神愉快，不妨嘗試在不同階段的生活裡，讓牠保有選擇與控制權，尊重牠的意願。

【厝內大小事】逗好／隱藏

客廳通往廚房的門過往總是敞開，但從那天起時常關上。我把自己藏在門後，面對貼滿瓷磚的牆，準備攀爬一層一層的樓。左手僵硬困在起點，得靠右手過來推托，勉強向上邁步，安慰自己不要怕痛，默數自己與目標的距離。忽聽見門外傳來腳步聲，趕緊朝左跨一步。

【心流時光】徐子耘／手腕日記

那晚我們潛得並不深，手電筒掃過沙地，一隻碩大的比目魚伏著，在沙地上意外明顯。或許光線驚擾到牠，牠左右抖動魚身，揚起一陣霧，將自己藏進另一片沙中。牠的隱身術堪稱完美，但兩顆凸起的眼珠出賣了牠，當然，我並不打算揭穿。又向前游了一段距離，光線掃過港的牆面，幾隻海蛞蝓沿著藻叢緩慢爬行，晃動的海藻成為絕佳的遮掩，牠們對彼此伸出了交接器，交換了一部分的自己。

【作家的文學紀念冊】張作錦／高希均：五十年的作者和朋友，再見了

高希均教授日昨走了，享壽九十歲。我認識他的時候，我四十五歲，他四十一歲。還來不及傷感，一晃就是五十年了。

【閱讀 傳記】果子離／雪泥鴻爪中的史書、家書與情書

母親對著錄音機，口述她和她的母親的一生，留下六十個小時檔案，那是積蓄多少被壓抑的情緒與傾訴的渴望，正是母親這洩洪般不得不傾吐的飽滿情緒，催生了《鴻》這本書……

【閱讀 新詩】陳昭淵／當騙子開口說愛

陳柏煜在新詩集《騙子》中，致力當個情感的壞分子，不停出現這樣「騙拐」的特質，利用大量文本豐富的互文性，意圖使人愛上，打造一種迷亂又時髦的詩意……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。