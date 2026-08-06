「你家不是台大的？怎找不到工作」兒子遭當眾羞辱 她神回伯母秒變臉

你是否也這樣，家裡總有一些長輩見人就問工作、感情，導致逢年過節總怕回家見親戚？一名女網友在Dcard分享親身經歷，她提到自己的哥哥今年台大畢業，因有存款不急著就業，孰料聚餐時伯母突然問「你家不是台大的嗎？怎麼還找不到工作啊？」原以為哥哥會就此被吃豆腐，這時原PO媽媽冷不防神回一句回馬槍，讓伯母臉色大變、再也不提工作相關話題。

一名女網友在Dcard發文，她提到自己的哥哥今年從台大資訊管理系畢業，因為大四時擔任家教、接資料分析的案子，已有一筆存款，因此畢業後不急著就業，反而慢慢挑選自己有興趣的職缺。父母也沒有逼迫哥哥趕快找工作，頂多偶爾關心哥哥的履歷是否修改得更完善。

原PO回憶，上個周末替爺爺提前慶祝父親節，姑姑、姑丈、伯父、伯母、叔叔、嬸嬸等親戚齊聚一堂，「親戚一多聚在一起畫風就會變了」。原PO表示，飯局的話題很快就變成「誰家的小孩現在在哪裡上班」，此時伯母冷不防問原PO媽媽，「你家XX不是今年畢業嗎？找到工作了嗎？」

原PO媽媽簡短回哥哥有看到幾家有興趣的公司，過幾天就會整理好資料投履歷，沒想到伯母先是炫耀自己家的孩子畢業前就找到工作，接著再酸「你家XX不是台大的嗎？怎麼還找不到工作啊？」

一開始，原PO媽媽假笑表示兒子條件不錯，即使暫時沒有正職，靠著家教、接案也能養活自己，「真的不擔心他找不到工作」。突然原PO媽媽話鋒一轉，先是問候伯母家的孩子近況是否安好，聽說不僅畢業前找到的工作僅待3個月就離職，現在的工作除了僅入職半年，「每天加班到很晚，下班一直喊著想辭職」。

原PO媽媽猝不及防的回馬槍，不僅讓伯母臉上的笑容馬上消失，整桌親戚再也沒有人提起工作相關的話題。原PO感嘆，每次家族聚餐總像親戚互相比較「誰家的小孩過得比較好」，長輩總認為「畢業馬上有工作，就是成功」。她表示，與其強迫自己迅速找到不適合的工作，不如了解自己真正想做的是什麼、找到一份真正適合自己的工作。