小時候高不代表以後一定高 豐原醫院導入AI骨齡輔助判讀

許多家長暑假安排小孩健康檢查時，兒科門診常有家長問醫師，關心子女目前成長快慢是否影響以後高矮等問題，衛福部豐原醫院兒科主任馬志豪表示，近年家長對孩子身高愈來愈重視，但也因網路資訊眾多，容易陷入「現在不矮就沒問題」，反而可能延誤發現生長異常的時機。

馬志豪主任指出，孩子目前的身高，不等於未來的成年身高，真正影響生長發育的因素，除了遺傳，還包括骨骼成熟速度、青春期發育時間、營養、睡眠、運動、內分泌及慢性疾病等多項因素。有些孩子目前身高看似正常，但骨骼成熟速度較快，未來可生長的時間可能比同齡孩子短；也有些孩子只是發育較晚，只要持續追蹤即可，不能只憑身高高低判斷孩子是否有生長問題。

但他提醒，說若孩子出現身高明顯低於同齡兒童、生長速度一年增加不到約4至5公分、青春期提早或延後發育，或家長對孩子的生長情形有疑慮，都建議及早接受專業評估，不必等到青春期結束才尋求協助，以免錯失及早介入的機會。

馬志豪表示，當骨骼生長板逐漸閉合後，即使找出生長異常原因，可介入改善的空間也會受到限制。因此，骨齡評估真正的目的，不是預測孩子最後能長多高，而是在仍有生長潛力時，及早發現可能影響生長的因素，把握黃金照護時機。

骨齡檢查是透過左手掌X光影像觀察骨骼成熟程度，協助醫師評估孩子目前的生長發育情形及剩餘生長空間，也是診斷生長遲緩、性早熟、青春期發育異常及部分兒童內分泌疾病的重要參考依據。馬志豪表示，近年兒童健康照護已從「長得高不高」進一步走向「是否健康成長」，骨齡評估的重要性日益提升，目的在於讓每位孩子都能在最適當的時間接受完整評估，而非等到出現明顯問題才就醫。

為提升兒童生長發育評估品質，衛福部豐原醫院最近導入AI骨齡輔助判讀系統，透過人工智慧分析左手掌X光影像，可快速提供骨齡分析結果及客觀數據，協助醫師提升判讀效率及一致性，作為臨床評估的重要參考。馬志豪強調，AI骨齡輔助判讀系統是協助醫師更快速整合資訊、降低不同判讀者間的差異，最後仍須結合孩子的生長曲線、家族身高、病史、身體檢查及青春期發育情形，由專業醫師綜合判斷，提供最適切的醫療建議。