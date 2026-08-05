放電好去處 新北人氣玩水景點迎接暑假親子潮

暑假期間小朋友需要盡情放電，新北三重熊猴森海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場、新莊塭仔底濕地公園戲水池及重陽花漾水樂園都是熱區，河濱各戲水設施也展現不同特色，提供民眾多元選擇。

高灘處長黃裕斌說，高灘地肩負防洪與休憩雙重功能，每逢颱風來襲，相關設施均須配合防汛機制進行撤離及管制。每次颱風過後，高灘處第一時間完成場域巡檢、環境清理、設施設備檢測及水質確認作業，確認各項設施符合安全標準後才重新開放，平時也有防汛應變機制及維護管理作業。

黃裕斌建議，喜愛大型遊具與親子互動的家庭，可前往熊猴森海世界水樂園及重陽花漾水樂園，結合廣闊綠地、遊戲空間及河濱休憩環境，一次滿足戲水、遊憩與野餐需求；想避開白天高溫的民眾，可安排傍晚前往汐止星際遊戲場，感受夜間噴水設施營造的清涼氛圍；新店陽光遊戲場及新莊塭仔底濕地公園戲水池也各具特色，成為不少家長暑假安排孩子放電、親近戶外的熱門選擇。

王姓女子常帶2名孩子到熊猴森海世界水樂園遊玩，她說，孩子一到現場就玩得不想回家，尤其戲水區結合大型遊具與廣大綠地，不論是幼童或學齡兒童都能找到適合的活動空間，是暑假期間最受歡迎的親子景點之一。

重陽花漾水樂園、海世界水樂園、陽光遊戲場蝶型水道區及星際遊戲場水星戲水區，即日起至8月暑假期間除周二休園進行場地維護及整體清潔外，其餘時間每日開放。9月則為每周例假日及國定假日開放。

噴水時間為每日上午10點至12點、下午3點至晚上7點，星際遊戲場噴水至晚上8點。新莊塭仔底濕地公園內戲水池噴水設施，暑假期間每周二至周日開放，逢周一進行設施及場地維護暫停開放。9月為每周例假日及國定假日開放，戲水池開放時的噴水時間從上午9點30分至下午6點30分，每半小時噴水10分鐘。

新北汐止星光橋下公園變身星際遊戲場，2022年啟用後人氣夯。圖／新北市高灘處提供

重陽花漾水樂園今年全新亮相，成為暑假親子出遊的熱門選擇。圖／新北市高灘處提供

塭仔底濕地公園戲水池好消暑、好清涼，酷暑下，常讓小朋友玩到不想回家。圖／新北市高灘處提供