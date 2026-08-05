親子衝突不傷感情！孩子長大仍願說心事 這些父母都有7種習慣

許多父母以為親子感情好，孩子就會主動說心事，但真正的關鍵，是讓孩子感到安全。美國親子關係專家朗達分析逾200組親子關係發現，從小到大都願意向父母傾訴的孩子，背後都有具備七種習慣的父母。

許多父母總以為，只要和孩子感情夠好，孩子遇到煩惱時，自然願意主動說給爸媽聽。然而，美國親子關係專家勞達（Reem Raouda）分析超過200組親子關係後發現，真正讓孩子從7歲到27歲都願意敞開心扉的，不只是親密，而是父母是否能成為讓孩子安心說真話的人。這些父母都有七個習慣：先安頓自身情緒、願意分享真實的自己、重視感受勝過成績表現、接納孩子所有情緒、衝突後主動修復關係、不讓孩子承擔大人的情緒，用真誠的好奇取代審問式提問。

以下是這些父母長年實踐的七個習慣。

1.先安頓自身情緒，再安頓孩子的情緒

當孩子不必擔心父母可能會有激烈反應，就更願意敞開心扉。最深刻了解孩子內心世界的父母，不會把孩子的情緒視為「需要解決的問題」，也不會當成「必須控制的威脅」。

他們的孩子深信，無論遇到多艱難的事，自己都可以放心向父母傾訴。

2.願意分享真實的自己

許多父母期望孩子願意分享心事，自己很少透露內心想法。那些能讓孩子持續敞開心扉的父母，不會只停留在「爸爸」或「媽媽」的角色。他們會讓孩子知道，什麼事讓自己開心、什麼事帶來壓力，以及自己真正重視的是什麼。

當孩子知道不是只有自己在展現脆弱，就更願意說出心裡話。

3.重視感受，不只關心成績表現

大多數父母習慣過問孩子的學業成績、體育表現、作業、各種成就。

然而，那些能讓孩子持續傾訴的父母，還會問：

．「今天有什麼事讓你覺得難受嗎？」

．「那件事讓你有什麼感受？」

．「你最近心裡都在想什麼呢？」

這些問題傳達的是：孩子的想法與感受，和他的表現一樣重要。

4.接納所有情緒

大多數父母都能欣然接受孩子開心、興奮或心懷感謝，但面對憤怒、嫉妒、悲傷或失望，就容易感到不自在。

然而，孩子很快就會知道，哪些情緒可以安全地說出來、哪些情緒只能藏起來。

與孩子保持緊密情感關係的父母，不會期待孩子永遠開開心心，而是願意接住每一種情緒。因為當孩子發現某些情緒不被接受，他們往往就不會再分享了。

5.衝突後主動修復關係

那些與成年子女依然親近的父母，都知道自己不完美。他們願意道歉，重新檢視衝突，並勇於承擔責任。

他們會說：

．「我剛才對你太嚴厲了。」

．「你不該承受那樣的對待。」

．「我們可以重新聊聊剛才那件事嗎？」

孩子必須知道親密關係能承受錯誤，真正重要的是願意修復。這會讓孩子明白，即使發生衝突，彼此依然可以安心回到對方身邊。

6.不讓孩子承擔大人的情緒

有些孩子總把心思放在「不要讓大人生氣」。他們會謹慎挑時機開口，隱瞞錯誤，甚至避開棘手的對話，只因害怕讓父母不高興。

健康的親子關係，是讓孩子擺脫照顧大人情緒的責任。

當孩子知道自己說出心事後，不必再去收拾大人的情緒，就會更願意敞開心扉。

7.用真誠的好奇，取代審問式提問

許多父母都有同樣的困擾：「我明明問了問題，但孩子總是只回答一、兩個字。」

但問題往往不是問得不夠，而是問的方式。孩子會願意開口，是因為感受到父母真心想了解自己的想法與經歷，而不是像在接受盤問。

真正了解孩子的父母，會主動創造聊天的機會。他們會分享自己一天的點滴，不帶任何目的陪伴孩子，讓孩子在準備好時能輕鬆開口。

這些看似不起眼的時刻，會讓孩子把你視為可以依靠的人，即使遇到很難開口的事，也願意向你求助。

（本文出自2026.7.31《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）