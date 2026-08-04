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公公過父親節該由媳婦安排聚餐？ 過來人曝1妙招：大家都輕鬆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇詢問「公公的父親節大餐，是不是應該由媳婦負責？」圖／AI生成
一名網友好奇詢問「公公的父親節大餐，是不是應該由媳婦負責？」圖／AI生成

父親節即將到來，不少家庭開始討論聚餐安排，但「父親節大餐到底該由誰準備？」也意外成為網路熱議話題。一名網友好奇，詢問「公公的父親節大餐，是不是應該由媳婦負責？」。貼文曝光後，引發兩派網友激烈討論，有人認為父親節應由子女安排，媳婦並非主要責任人；也有人認為一家人不必計較，直接相約吃飯、分攤費用最簡單。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，朋友近期正為父親節聚餐傷腦筋，因此想詢問大家意見，「公公的父親節大餐，是媳婦應該準備的嗎？到底誰要準備？」。

貼文一出後，不少網友都表示「誰的爸爸誰準備，這還用問？」、「他兒女的事吧，一堆有毛病的長輩」、「到底媳婦要被灌輸應該做多少事？兒子死了嗎？」、「有些人不知道是想要找媳婦過節，還是想要跟媳婦有過節」、「公公有兒子、女兒、老婆，到底關媳婦什麼事」、「他兒子在世的話就他兒子處理」、「現在社會是生病了嗎？到底媳婦是嫁給老公還是公公？」。

此外，也有網友回應「出去外面吃最省事」、「兄弟姊妹趁機聚餐，餐費公開平分，禮物、紅包各自準備」、「都什麼時代了，還在討論誰準備，當然是一起出錢讓飯店準備，大家都輕鬆」、「大家不幫忙也別累了自己！訂餐廳出去吃就好了」、「感情好和樂一家人，誰準備都沒差」。

事實上，公婆與媳婦的相處一直是不少人心中的難題，本站曾報導，一名女網友分享，當初自己坐月子時，婆婆拿著家庭開支帳簿，一頁一頁翻給自己的母親看，並不斷重複提到公公即將退休，要求媳婦將自己的薪水貼補公公的退休生活費用。娘家雖然強烈反對，但婆婆不僅不理會，還請公公打電話與親家母爭吵，導致兩家關係惡化，最終斷絕來往。

對此，大票網友都看傻，紛紛表示「這對公婆真的太超過了！怎麼可以這樣騷擾娘家？」、「妳老公的態度也很重要，他有沒有支持妳？」、「這種人真的不要臉到極致了！」更有人擔心地說：「他們會不會哪天連妳爸媽的遺產都想搶？」

此外，也有網友提醒原PO要堅守自己的底線，不要輕易妥協，並呼籲其他媳婦們在面對不合理要求時，要勇敢說「不」，保護自己與原生家庭。

父親節 媳婦 公公 婆媳紛爭

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