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住彰化市較優越？公公嫌娘家「鄉下」 媳婦反擊：海線房價已破千萬

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名媳婦氣憤表示，公公常以「鄉下」稱呼她的娘家所在地，讓她感到不滿。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
有一名媳婦氣憤表示，公公常以「鄉下」稱呼她的娘家所在地，讓她感到不滿。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

有一名住在彰化市區的媳婦近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，抱怨其公公對於彰化市以外地區的貶低態度，引發網友熱議。該名媳婦表示，公公常以「鄉下」稱呼她的娘家所在地，讓她感到不滿。

原PO指出，自己的房子位於娘家附近的彰化縣海線重劃區，房價已達上千萬，目前尚未入住，但因工作緣故，周末需將小孩帶回娘家。她強調，該地交通便利，生活機能逐漸提升，並不認同公公的貶低言論。

原PO也對婆家的居住環境提出批評，指其房屋老舊、衛生條件差，且婆婆有囤物癖，生活品質不佳。她質疑公公的優越心態，認為其對彰化市區的自豪並無實質依據。

該貼文一出，立即引發網友熱議。多數網友對於此種「優越感」表示不解，認為彰化市本身並不具備特別的優勢。有網友指出，「彰化市也是鄉下」、「彰化市30年都沒有在進步」。此外，另有網友提到彰化市交通混亂、停車不便等問題，認為市區生活品質並不如想像中高尚。

甚至有人分享自身經歷，稱自己也曾因居住地點而遭到婆家冷嘲熱諷。有一位來自東部的網友表示，「我婆婆住台北也瞧不起我這個東部人，說我是鄉下人」。另一位網友則提到，「以前我們住高雄市，現在搬到彰化偏鄉，也是被婆家嫌一個不行」。不過他們表示即便在所謂的「鄉下」也能過得舒適自在。

彰化 公公 媳婦 重劃區 彰化市區 娘家

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