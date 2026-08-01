男友6分鐘嗑完便當！她看傻喊：「是我吃太慢？」過來人曝慘痛後果

男生吃飯速度究竟有多快？一名女網友分享，男友日前傳訊息表示肚子很餓，還開玩笑說要把便當「shot掉」，原本她以為只是誇飾說法，沒想到短短6分鐘後，男友竟真的把整份便當吃得一乾二淨。貼文曝光後，引起網友熱烈討論。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，當天晚上6點38分，男友先傳來一張剛拿到的便當照片，並附上一句「好餓」。沒想到僅過了6分鐘，男友又傳來第二張照片，只見便當已經完全清空，餐盒裡只剩下一支塑膠湯匙，驚人的進食速度讓她忍不住直呼「是我吃飯太慢嗎？」。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，指出「以前在工地發便當給師傅，才剛發完，聽到橡皮筋『啪』一聲，前面師傅不到一分鐘就吃完便當了」、「我老公也吃很快，一起吃晚餐都叫他等等我，晚餐不用趕時間，也沒有人跟他搶飯，可以慢慢吃」、「我男友昨天也是六七分鐘內嗑掉12吋Subway，我一片披薩都還沒吃完」、「我以為我吃飯很快了⋯沒想到還有更快的」、「當一名男性說好餓，通常是真的餓到窮途末路的境界，五分鐘都算他有仔細咀嚼」。

此外，也有網友回應「這是給我直接示範暴風吸入嗎？超好笑」、「妳沒注意男友是用了5分鐘吃光，還有1分鐘去把照片調一下色調」、「要細嚼慢嚥，吃這麼快吃得出美味嗎？而且吃太快傷腸胃」、「我也吃這麼快，直到胃食道逆流去照胃鏡就慢慢吃了，叫妳男友吃慢一點，不要搞壞身體」。

本站曾報導，一名女網友分享，男友吃飯喜歡把筷子插得直直的，過一陣子才開始吃，雖然自己本身沒有特別信仰，但覺得這種行為不太舒服，沒想到向男友反應後，還是依然故我，雖然他們都沒有特別信仰，但她還是好奇「如何讓男友改掉這種生活習慣？」。

對此，網友認為無所謂，表示「妳很矛盾，說沒信仰又很在意」、「他的家庭教育就是筷子插著沒關係，父母不管，所以他長大就插著」、「超級無聊的小事，在家這樣到底礙到誰」、「他不信，也沒出事就好」、「人家就不信這套，多年來也沒出事，所以不信的最大」。

不過，也有部分網友認為筷子插在飯菜上，確實有點不尊重，指出「家教問題，跟信仰無關」、「先不說信仰，插這樣就很難看，沒啥素養」、「「插直的很沒禮貌，無關信仰」、「跟信仰無關，就是粗魯沒有餐桌禮儀，上不了台面」、「不管有沒有信仰，就是餐桌禮儀很差」。