街上巧遇前媳婦遭無視！她怒轟「目中無人」 全網看傻：以為拍八點檔？

離婚後若在路上巧遇前夫家人，還需要主動打招呼嗎？一名長輩表示，近期和老公在街上碰到已離婚的前媳婦，沒想到對方看見後卻完全沒有打招呼，彷彿彼此只是陌生人。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名長輩在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，當天在路上巧遇前媳婦，本以為對方至少會點頭或簡單問候，沒想到前媳婦卻直接擦身而過，完全沒有任何反應，對公婆完全不理睬，讓她忍不住直言「未免也太目中無人了吧！」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「都已經離婚了妳還在碎念，難怪會離婚」、「妳為什麼不主動問候無緣的媳婦？」、「不當陌生人難道把你抱起來舉高高嗎？」、「說真的，離婚你們根本就是路人阿姨、大叔，為什麼要打招呼？」、「不然勒，離婚還要攀關係喔」、「很多長輩的通病：不要太把自己當回事」、「已經離婚怎麼老是跟公婆有戲，拍八點檔是嗎？」、「難道還要喊皇太后吉祥？」。

不過，也有部分網友回應「自己想開一點，如果過去你有對她好，那麼她若展現忘恩負義裝陌生人，那也是會有自己的報應」、「敘舊是溫度延續，你們之間的過去沒有延續的出口，要向前邁進」、「放了她就是放過自己，何必對自己那麼苛刻？」。

事實上，婆媳之間因生活習慣、同住模式產生摩擦的案例屢見不鮮，不只是媳婦會抱怨婆婆，婆婆也可能因照顧晚輩而感到委屈。本站曾報導，一名婆婆也在社團發文表示，颱風過後菜價高漲，媳婦卻仍指定要吃價格較高的蔬菜，讓她不僅得負責買菜、煮飯，還要幫忙坐月子、照顧孫子，忍不住抱怨「真的不懂媳婦在想什麼」，直言夫妻倆明明有存款，卻連菜錢都要她負擔。

當時貼文曝光後，同樣引發熱烈討論，不少網友心疼「真的過分了，妳辛苦了」、「那妳就訂月子餐到家給她吃就好了，請兒子自己付錢」、「跟妳兒子要錢，不然就叫他們倆滾出去，娶老婆當爸爸了還要啃老」；也有不少人將矛頭指向兒子，認為身為婆媳之間最重要的橋梁，應主動協調雙方需求，而非讓其中一方長期承擔照顧責任，否則只會讓家庭衝突不斷累積。