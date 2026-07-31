結婚10年不靠驚喜！律師曝3秘訣 網大讚：比任何浪漫都難得

結婚後，夫妻雙方若能維持良好的互動，想必能使整段婚姻更加長久。心理系畢業的律師丁威中發文，站在男性的角度，分享結婚十年持續做的3個維持婚姻小秘訣，獲得諸多已婚網友的認同。有網友說，只要能十年如一日堅持去做這些事，「比任何浪漫大動作都難得」。

「讀心律師」丁威中在Threads發文，表示他結婚十年了，有3件事他每天都會持續做，首先是加班前會先跟老婆說，並且出門之前傳「我出門了」的訊息，讓老婆清楚知道他正要去上班。

第二，老婆說八卦時，一定要記得所有的人名，當她下禮拜又說「續集」時，就能聽得懂老婆在說什麼了。最後是吵架的解決方法，夫妻吵架的時候，務必在當天把話說開，就算先道歉也沒關係。

此文一出，獲得許多網友的肯定，「這3件事聽起來簡單，但能十年如一日堅持，其實比任何浪漫大動作都難得」、「記人名很讚」、「這種文請推給老公看」、「這樣的好老公，永遠都是別人家的」、「有些人婚姻長久又緊密，不是沒原因的」。

有一名結婚2年半的網友補充，上班前告知老婆這件事必須要做，就算老婆說「不用」，也要主動告知；老婆說八卦時除了要記得劇情和人名，還要小心不要站在老婆的對立面，無論誰對誰錯都不是關鍵，「重點是老婆開心」。

該網友進一步指出，夫妻吵架時無論你是否有錯，先哄老婆開心才是最重要的事情，只有老婆心情變好，才有討論的空間，老公們都要記得是「哄」而不是在「認錯」，如此一來雙方才有機會把話說開。

還有網友詢問，如果老婆說的劇情和上週說的內容不一致，老公們該如何做出回饋？律師解答，無論老婆上週說什麼，都請專心聽這週的劇情就好了；還有網友建議「活在當下」，除非老婆自己修改講錯的劇情，否則就照著當下的關係圖與發展走向為主，「挑刺容易讓自己被掃到颱風尾」。

據《紐約郵報》報導，一對獲得金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證的百歲夫婦分享維持愛情與長壽的秘訣，老婆艾莉諾說他們維持婚姻的祕密就是「合為一體，像愛自己一樣的愛對方」；老公萊爾也說其實秘訣很簡單，「愛我的妻子，就是這麼簡單」。