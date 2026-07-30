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婚禮談不攏吵不停！友人尪竟打聽性交易價碼 閨密勸：沒孩子快離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
婚禮示意圖。 圖／AI生成
婚禮示意圖。 圖／AI生成

一名女網友近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發表了一則貼文，引發網友熱議。原PO表示，她的朋友原本預定年底舉辦婚禮（已完成登記），但因雙方對婚禮的意見不合而頻頻爭吵。更讓人震驚的是，朋友的丈夫在爭吵後竟去詢問性交易價錢，這一行為被朋友發現後，獲得的解釋是因為壓力過大才做出這舉動。

除此之外，朋友的婆婆在得知他們和好後，卻傳訊給兒子表示不滿，認為兩人若分手也無妨，並明言不喜歡這位媳婦。這番話對朋友的丈夫產生了一定影響，而友人自己也因此陷入是否要分手的糾結中。

原PO表示，她曾多次勸朋友趁兩人尚未有孩子時離開，但朋友似乎無法下定決心。她在貼文中詢問大家有何建議能幫助朋友走出困境。

貼文曝光後，吸引網友熱烈討論。多數人認為「家務事盡量少管，吃力不討好」，也有網友提醒「不要介入別人的因果」，擔心最終會被怪罪、「當局者迷，抱怨歸抱怨，出主意可能會被怪罪」，建議讓朋友自己看透情勢再做決定。

還有網友直言「妳的朋友是不是腦進水？竟然還在糾結？」並指出「已經登記結婚，只是沒辦婚禮，若要分開只能離婚」。另有網友認為，女性往往會堅持結婚，即便對象不如意，甚至以為生小孩能改變對方，但最終可能導致更痛苦的婚姻。

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