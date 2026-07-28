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閨密才是天菜 她送男友「3P床戰」當生日禮：願為他奉獻一切

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，為了滿足男友的夢想，於是說服自己的閨密一起大玩3P。示意圖／ingimage
一名女網友表示，為了滿足男友的夢想，於是說服自己的閨密一起大玩3P。示意圖／ingimage

俗話說「愛情使人盲目」，你是否也曾有為了另一半奮不顧身的經驗？一名女網友表示，男友喜歡她的閨密多年，即使2人交往之後，男友仍認為閨密是自己的理想型。剛好碰上男友生日，原PO說服閨密一起床戰當成男友的生日禮物，即使被鄉民批評價值觀不正確、奇文共賞等等，原PO認為「愛情不應該是同一種形式」，直言「願意為了愛他可以奉獻一切 」。

一名女網友在Dcard分享邀閨密和男友3P的心路歷程，原PO提到早在2人交往之前，男友就喜歡自己的閨密多年，即使交往之後也認為閨密的臉蛋、身材完全就是自己的理想型，甚至嚷嚷著想和閨密發生關係。

此時原PO話鋒一轉，她提到在男友生日時說服閨密大玩3P當作生日禮物，原PO更表示看到男友滿足覺得一切都值得，「願意為了愛他可以奉獻一切 」，原PO直言想為了男友成為世上最好的女朋友。

震碎一般人三觀的貼文曝光後，網友紛紛直呼「我的老天爺啊」、「我看了什麼…」、「今天網路用太多了」、「完全不知道這樣有什麼好開心」、「奇文共賞」。

面對網友撻伐，原PO表示感情遇到問題時，男友能夠直白地表明讓她很開心，「不懂得變通才是容易盲目的讓感情走到終點」。原PO認為「愛情不應該是同一種形式」，她也提到男友目前風光滿面的樣子，讓她覺得自己是個幸福的女人。

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