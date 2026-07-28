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潑水音樂節玩太爽！一次就中菜花 他曝心境嘆：覺得胃在縮
提到夏天，不知你是否也想到玩水、音樂節？「S2O Taiwan潑水音樂節」每年都吸引大量人潮，除了重量級DJ與音樂人帶來的精彩演出，潑水狂歡更是民眾參加的理由之一。一名男網友表示，日前參加S2O音樂節，一時興起和一名當場結識的女生開房間，不料卻染上菜花，讓原PO哀嘆「哪有這種一次就中的道理」。
一名男網友在Dcard以「S2O回來雞雞長東西...結果真的中奬長菜花」為題發文，他回憶前陣子參加S2O音樂節，因為喝醉加上氣氛恰當，晚上順勢和一名女生開房間，因為2人都微醺的關係，因此整個性行為過程都沒有戴保險套。不料前幾周洗澡時，原PO發現私密處冒出一粒一粒疑似菜花的東西，鼓起勇氣就醫後當場確診，雖然醫生立刻安排電燒治療，但一次就中獎讓原PO哀嘆「哪有這種一次就中的道理」。
雖然原PO立刻接受電燒治療，而且也接種HPV疫苗預防其他性病，但原PO仍擔心是否病情會惡化，每當搜尋資料看到性病照片後「都覺得胃在縮」。文末，原PO也以自身慘痛經歷呼籲廣大鄉民做好安全措施，「真的不要覺得一次沒什麼」。
貼文曝光後吸引許多網友回應，「貪玩就要承擔下場啊」、「出去玩還敢不戴套也不打九價（疫苗），你很猛哦小老弟」、「每次看到這種文都覺得警醒，真的不要輕易精蟲衝腦一次」。
對於菜花，聯合報曾報導，即使接受電燒治療後，菜花的復發率仍有4成。開業泌尿科醫師羅詩修表示，即使透過電燒、冷凍或藥物治療清除表面病灶，只要病毒仍潛伏體內，當壓力增加、作息不規律或免疫力下降時，就可能再次復發。羅詩修提到，面對HPV積極的做法並非等發作後治療，而是接種HPV疫苗，除了能有效預防菜花，也能降低高達9成的相關癌症發生率。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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