送高價月餅被轉手！人妻心碎揭婆婆心態 網安慰：別拿熱臉貼冷屁股

在家庭相處與婆媳關係中，如何表達心意與拿捏互動分寸常是許多人妻的難題。一名人妻近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」抒發心情，感嘆身為媳婦雖然明白自己不是對方的親生女兒，但至少希望婆婆能記得「媳婦也是別人家的女兒」。透露自己過去曾滿心歡喜送禮，卻屢屢換來失望，讓她終於明白真正讓人難過的是用心從未被珍惜，決定以後要把心意留給會珍惜的人。

該名人妻詳細列舉過往幾次心碎的送禮經歷。透露她曾精挑細選價格不菲的酒店中秋月餅首飾禮盒，後來卻發現被隨意擱在廚房櫃子裡並轉送給別人；也曾購買名牌護膚品，卻被婆婆淡淡回應「這個品牌我女兒朋友以前送過，她說不好用，所以送人了」；甚至買了特色美食，也被一句「這些我女兒早就買過了，吃到厭了」冷冷打回，讓她心灰意冷。

貼文曝光後，立刻引來大量網友上前安慰與留言挺「根本就不用送，把錢省下來買自己喜歡的東西」、「老話一句，婆媳關係是最不值得經營的關係」、「對自己的媽媽好一點，比較實在」、「不尊重媳婦的婆家，即便送上再貴重的禮物，都容易被嫌棄，真的還是把錢留給自己或值得被對待的人」、「我也是過來人，不珍惜的人，就把他們當路人，別浪費自己的心意」。

文章也引發了許多人妻的強烈共鳴，「曾經我自以為被當成自己人，結果背後確被說『浪～費～錢！花他兒子的錢』」、「真的，到最後我都裝死，人家又不是沒女兒，我們幹嘛沒事熱臉去貼冷屁股」、「我了解妳的心酸，以前送蛋糕被嫌難吃，後來送錢被嫌少，後來被嫌到『只要他兒子送的』」、「我懂妳的感受，我婆婆也是不會珍惜我送她的東西」、「我也曾送口紅給婆婆，結果她轉身跟小姑嫌棄，這是在我剛嫁進婆家的第一個母親節，我再也沒送過任何禮物」。