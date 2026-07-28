一家五口月給3萬！人妻算「一餐123元」求解 網驚喊：全家喝露水？

在物價飛漲的年代，家庭各項生活開銷與伙食費的拿捏常是許多家庭主婦關心的焦點。一名網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」分享單薪家庭每月開銷，透露目前住家裡免房租，車子、家用及孩子補習才藝約四萬五，備用金三千，老公自己處理一到六的餐費，並在周日花一萬二包全家三餐。提供老婆三萬元負責一到六照顧自己與孩子共243餐，平均一餐123元，總計月花九萬，詢問「單薪家庭的大家也是這樣嗎？」

貼文一出，立刻吸引了大量網友熱烈討論。一派網友認為只要精打細算、盡量自煮，這個金額是完全可行的，「省吃自己煮加減是可以的，過生活是可以的」、「一家五口自己煮三萬夠了，一天1250可以煮的不錯」。

然而，也有另一派網友大呼不可能，「國小食量超可怕耶！而且幾乎每天都要吃點心，三萬是喝露水嗎」、「我懷疑你沒算到水果」、「水果下午點心零食飲料蛋糕甜點有包含嗎？」、「我家一家四口，一天煮一餐假日不煮就要一萬二」、「我家五口，星期一到五只煮晚餐，三萬根本所剩無幾」、「我兒子一個人一個月伙食費就三萬」、「三萬平均一人一餐84，妳們是一家五口」、「只夠吃飯，啥事都做不了」。

除了餐費計算細節外，許多網友指出地區物價是最大關鍵，「個人認為不會（不夠），主要要看居住的縣市」、「一個月3萬伙食費看在什麼縣市吧，都快要一個人的一個月薪水」、「看住哪，台北新竹是真的不太夠，南部蔬果和肉都便宜很夠了」。