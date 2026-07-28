男友父遭主管羞辱竟嗆「妳爸媽過太爽」 她心寒斬斷6年情

原生家庭背景與金錢價值觀，往往成為情侶能否長久走下去的關鍵。一名28歲女網友表示，與同齡男友交往超過6年，對方長期將「妳家很有錢」掛在嘴邊。日前男友因父親在職場遭主管言語羞辱，竟將不滿轉向她的父母，質問「為什麼妳爸可以那麼爽？」讓她徹底心寒，沉澱數日後決定提出分手。

原PO在Dcard發文表示，父親目前擔任公司主管，母親是家庭主婦，家人住透天厝，另有一間房屋出租，父母各自擁有一輛車，她成年時父親也買車供她代步。相較之下，男友的父親是技師，母親則在小公司擔任行政人員，家中僅有一輛車。男友因此常把「妳家很有錢」掛在嘴邊，儘管原PO多次解釋，對方始終沒有放在心上。

原PO坦言，家中目前確實稱得上小康，但這一切並非與生俱來，而是父親多年辛苦打拚換來的成果。她回憶，自己還在讀幼稚園時，祖父因生意失敗欠下600多萬元債務，當時全家僅靠父親一人工作維持生計，父親還與叔叔一起協助還債，歷時約10年才終於還清。原PO回憶，父親一路努力工作，月薪從3、4萬元逐漸提升至10多萬元，卻始終省吃儉用，把大部分收入都花在養家，原PO的母親曾買雞精給父親補身體，也被要求退貨。為了爭取更好的職涯發展，父親在全職工作之餘，先後完成碩士及博士學位。後來家中債務還清經濟也改善了，父親才購置房產，並替自己與妻子換輛好車。

日前兩人約會時，男友因父親在公司遭主管言語羞辱而情緒低落。原PO聽完感到憤恨不平，沒想到男友隨後卻說，「我爸媽跟妳爸媽差不多年紀，妳爸媽過的那麼快樂，但我爸這個年紀了還要在職場上被欺負」。

原PO提醒男友，自己的父親過去同樣非常辛苦，如今的生活是經過十多年努力才換來的，並非他所認為的一路光鮮亮麗。不料男友卻反嗆，「但現在不是就好起來了，也沒人敢在公司欺負妳爸，為什麼妳爸可以那麼爽？」隨後又比較雙方父母的車子、工作及生活條件，抱怨自己的父親同樣努力，卻仍開著使用多年的舊車，母親也必須一邊工作、一邊操持家務。

這番話讓原PO當場沉默，她表示雖然能理解男友心疼父親，但真正應該責怪的是出言羞辱男友父親的主管，而不是將怨氣投射到另一個家庭，「這一切跟我爸有什麼關係？」

經過幾天沉澱，原PO最終決定結束這段6年多的感情。她坦言，男友平時對她很好，從未嫌棄她的缺點，也不曾因為她家境較好而占便宜，但這次事件卻讓她看清兩人的價值觀差異。她認為，當男友因自己遭遇不順，就希望她的父母也不要過得太好時，便知道兩人不適合繼續走下去。

貼文曝光後，不少網友一面倒支持原PO的決定，留言表示「這種人好可怕，完全否定別人的努力，以後他的層次也不會太高」、「千萬不要在一起，經驗談，他不會變的」、「人生不該用比較來過生活，而是要想辦法扭轉困境才對」、「心窮的人真的不建議交往」。也有人直言，這種想法絕對積壓在男友心裡很久了，只是他以往都隱藏得很好，如今交往久了也懶得偽裝，被一件小事勾出內心黑暗面，情緒才會爆發開來。

如何跟經濟條件比自己好的伴侶相處？一名女網友透露，男友家庭富有，而她則家庭普通，因此一度覺得自己「配不上」男友家庭。對此，有網友建議經營自身優勢，「不管男女，有自信反而更有魅力」，反觀一個人再怎麼有錢有顏值，如果自卑整個人的氛圍一眼就能被看穿，「充實自己比較實在，自然就會有自信」。