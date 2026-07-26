不想生也不願結紮！尪求「無套」遭拒、氣到冷戰2周 人妻超無奈

一名人妻近日分享，生下第2個孩子後，夫妻已持續3年使用保險套避孕，不過老公一直希望能不戴套發生性行為，當她詢問對方是否想再生孩子時，老公表示沒有意願，卻又拒絕結紮。近日夫妻再度為了是否戴套起爭執，老公甚至因此冷戰2周，讓她忍不住好奇詢問，「無套跟有套感受真的差別很大嗎？」貼文曝光後，也引起網友熱議。

原PO在臉書社團「靠北婚姻 — 社團討論區」匿名發文表示，生完第2個孩子後，夫妻已經3年戴套發生性行為，不過老公一直希望能夠「無套辦事」，由於兩人沒有再生小孩的打算，加上她擔心無套性行為增加感染風險，因此堅持「想做一定要戴套」，沒想到老公當場生氣，之後更持續2周不理她。

面對老公冷戰，原PO則表示自己並不在意，直言「反正憋不住不是我」，同時好奇詢問其他男性，有沒有戴保險套是否感受真的相差很大？

貼文曝光後，不少網友將矛頭指向原PO老公，認為既然不想再生育，又不願接受結紮，就不該把避孕責任全丟給另一半，「怎麼看都是男方結紮比較優」、「如果懷孕了，夾小孩的是妳，好自私的男人」；也有人認為，夫妻對避孕方式有不同想法可以溝通，但不應以冷戰方式逼迫另一半接受無套性行為。

也有網友從自身經驗分享戴套與無套的感受，「身為女性，我跟丈夫也都是無套，兩個人都覺得戴上不舒服，但我吃事前避孕藥」、「我是女生，不喜歡男生戴套，會不舒服，我是裝避孕器」、「我是男生，男人結紮很方便，我結5年了」，還有網友認為，無套雖然感受較舒服，不過即使採取體外射精，仍有懷孕風險，必須多加留意。

事實上，保險套除了避孕，也具有降低傳染性病風險的作用，世界衛生組織（WHO）指出，若男性在每次性行為中都能正確使用保險套，避孕有效率可達98%，但考量實際使用時可能出現操作錯誤等情況，真實世界中的避孕有效率約為87%。此外，保險套也是目前唯一能同時降低意外懷孕、HIV及多數性病傳染風險的避孕方式，因此即使採取其他避孕措施，只要存在性病傳染風險，仍建議正確且持續使用保險套。