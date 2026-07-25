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孩子才藝課3天噴6萬！媽嘆「人生都在花錢受氣」 律師1句引全網共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
許多父母為了培養孩子的競爭力，願意投入大量時間與金錢，從才藝課、補習班到各類比賽，希望替孩子創造更多機會。示意圖／AI生成
許多父母為了培養孩子的競爭力，願意投入大量時間與金錢，從才藝課、補習班到各類比賽，希望替孩子創造更多機會。示意圖／AI生成

許多父母為了培養孩子的競爭力，願意投入大量時間與金錢，從才藝課、補習班到各類比賽，希望替孩子創造更多機會。對此，律師林智群提醒，栽培孩子固然重要，但也不應把所有資源與積蓄全部投入，否則未來可能面臨另一種遺憾。

林智群在臉書表示，看到一名媽媽在社群平台上抱怨，說「這個禮拜才三天，就已經花掉快6萬」，其中包含兩名孩子的才藝課費用、生活支出，以及參加比賽所產生的相關開銷，感嘆自己身心俱疲，直呼「人生好像一直都在花錢與受氣」。

林智群指出，不少父母在養育孩子的過程中，容易把所有資源投注在下一代身上，甚至犧牲自己的退休規劃與生活品質。但他認為，教育孩子需要衡量家庭能力，若為了培養孩子而讓自己陷入長期財務壓力，反而可能造成另一種負擔。甚至幽默表示，孩子長大後未必能理解父母當年的付出，甚至可能反問：「媽媽，你為什麼不是把我學才藝的錢拿去買台積電？」。

貼文一出後，不少網友都表示「很多家長根本不問小孩是不是真的想學這些才藝，很多只是父母拿來炫耀用的，對小孩的人生沒啥用」、「為何家長們一定要把小孩子訓練成10項全能的超人呢？」、「都是媽媽自己給自己的壓力」、「都為了你=藉口，實際上在滿足做父母的虛榮」、「小孩真心要學才是最重要」、「其實沒必要就不需要上有的沒的才藝課，會發現長大後其實都用不到」、「真的台積電比較好」、「與其培養小孩未來來到台積電工作，不如現在就買台積電股票，當他的股東」。

事實上，許多家長為了讓孩子能有多元發展，從小就會安排各式各樣的課程。本站曾報導，一名家長好奇，想知道大家針對孩子學的才藝，有沒有學過後覺得終身值得大推的項目？

對此，多數網友都提到「音樂」和「舞蹈」，指出「舞蹈～我覺得不一定要走向專科，但跳舞能讓身體協調、音樂拍點、自信心都比較好」、「舞蹈課是最讓女兒有自信的，而且她熱愛」、「音樂音樂！」、「從小學鋼琴、小提琴，大學唸書壓力大的時候，玩樂器就是他放鬆的方法」、「從大班開始學鋼琴9年，後來不是走音樂這條路，但是覺得終身值得大推」。

除了常見的音樂與舞蹈外，少數網友也根據自身經驗提供了不同的才藝選項。有家長分享「我兒子學圍棋，對於邏輯思考、分析、決策、抗壓其實都蠻有幫助的」、「高爾夫球，長大後很多工作，會打高爾夫的就會被公司派出去聯誼、喝酒、抽獎，不會打的人留在公司繼續上班」、「讓小朋友學攀岩，理由是攀岩是少數左右手腳協調都有練習到，以及頭腦思考、膽量、柔軟度等等都有訓練」。

林智群 補習班

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