她驚友年薪500萬「出軌超普阿姨」不選正妹 過來人嘆：年紀不是優勢

夫妻關係中，忠誠一直被視為重要基礎，但現實生活中仍有人因一時誘惑選擇背叛感情。一名女網友分享，身邊一位37歲、年收入接近500萬元的男性友人，近日被發現有外遇，對象竟是一名41歲女子，不僅比男方大4歲，也比原配年長7歲，更讓她不解的是，這名女子無論外貌或身材都相當普通，與男方平時身邊不乏年輕女性的條件形成強烈反差。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「男生為什麼會想出軌一個41歲阿姨？」為題，指出身邊一個男生朋友條件很頂，37歲、學歷高、事業有成，年薪快500萬，身邊有不少20多歲女性，結果最近被抓到出軌…對象居然是一個41歲長相跟身材都蠻普通的阿姨，還比比正宮大7歲。

這名女網友坦言，自己十分困惑，難以理解對方究竟被什麼吸引？能理解有些人因新鮮感或一時衝動而出軌，令她相當好奇，明明身邊有年輕女生，為什麼偏偏選擇年紀較大的對象？

貼文一出後，不少網友都表示「出軌都是在家庭得不到共鳴，進而向外發展，單純只是想亂搞，不太會找外貌肉體不出眾的」、「懂事的阿姨可以給很多情緒價值，把男人拿捏得死死的，有的老婆只會碎念，上班就很煩了，回家被碎念會更不爽」、「你累個半死回家還要被罵，這時出現了一個會說你辛苦了、會安慰你、會共情你的對象，我想不管男女，不需要在乎年齡，只要外表尚可都會出軌吧」、「這位姐姐就是有正宮給不了的東西阿」、「52歲的林志玲、45歲的蔡依林，年齡從來不是問題」。

此外，也有網友回應「按妳這麼說，正宮除了年紀小以外，還有什麼可以拿出來談資的？年紀小就是優勢嗎，何以見得」、「情緒價值不是只有女生需要！」、「37跟41有差很多嗎？37歲能叫41歲阿姨嗎，明明算同年齡阿」、「差4歲而已，就是姐弟戀」、「有想過41歲『阿姨』可以提供的情緒價值或人生經驗或什麼特質，可能是年輕妹妹沒有的嗎？」。

本站曾報導，心理學家米雪兒．雷諾（Michele Leno）指出，不少相伴數十年的夫妻，在50歲後反而選擇分道揚鑣，常見的衝突來源，包括孩子離家後出現「空巢期」，夫妻才發現長年將重心放在育兒，彼此互動反而減少；另外，退休生活規畫不同，例如一方想旅行、一方偏好待在家，也可能因生活期待不同而發生爭執。此外，社交需求、是否搬遷居住地，以及伴侶隨年齡增長帶來的外貌變化，也都是容易引發摩擦的因素。

面對人生下半場的婚姻考驗，專家建議，夫妻應刻意安排時間交流，不要只有討論衝突，也要分享彼此生活與感受，增進情感連結。同時，隨著人生階段改變，雙方也應重新調整家庭角色與責任，學會共同面對改變，而非抗拒改變。專家認為，透過一起培養新興趣、規畫旅行或體驗新的生活方式，都有助於重新建立共同回憶，讓婚姻在退休後仍能維持緊密連結。