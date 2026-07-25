第一次約會超重要！網列十大「第一次約會行程」 這樣安排是安全牌？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「第一次約會行程」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大第一次約會行程有哪些。

第一次約會總是讓人既期待又緊張，除了擔心聊天冷場、互動不自然之外，行程安排更是決定彼此第一印象的關鍵。究竟該選擇穩健保守的經典行程，還是該大膽挑戰能創造強烈記憶點的活動？本篇整理出網友熱議的十大「第一次約會行程」，一起看看網友的建議吧！

「餐廳吃飯」地點挑選成關鍵 「下午茶」進退彈性高受青睞

網友熱議十大第一次約會席程 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「第一次約會行程」相關話題的討論，可以發現「餐廳吃飯」最常被提及，被視為不會出錯的安全牌，網友多認為餐桌上最容易透過對話與互動，在短時間內認識彼此，還能藉由餐桌禮儀進一步觀察對方。

其中，餐廳類型該怎麼挑更是一大討論焦點，便有網友發文請益「第一次見面建議選什麼樣的餐廳」，引來留言區紛紛建議「已經出社會的話大概人均一千多，不要到Fine dining的，義大利麵、餐酒館很適合」、「餐廳不是重點，但先不要路邊攤」。

也有網友擔心「太正式的餐廳怕壓力太大、太隨便又怕對方覺得沒誠意」，對此網友則表示「你可以先感覺一下女生在意的是什麼，比如是氣氛？口味？菜色？新奇感？曖昧感？」，指出每位約會對象重視的細節不盡相同，與其一味追求高級或熱門餐廳，不如先從對方的喜好出發。

「下午茶」約會則是聲量排名次高的行程安排，便有網友表示「第一次見面約個咖啡店或是下午茶之類的，甚至是路易莎都可以」，認為「就算踩雷也可以很快就結束，就算失望也不會花費太多錢，公共場合安全也安心」，且倘若若實際見面後聊得投機，「再來續攤都來得及」，仍有時間臨時安排看電影、逛街或吃飯等後續行程。

網友分析道，相較於正餐約會需要投入較多時間與預算，咖啡廳或下午茶的門檻相對較低，不僅能減輕第一次見面的心理壓力，也讓雙方擁有更充裕的調整空間，這種「進可攻退可守」的特性也因此受到不少人青睞。

然而，上述這類需要全程「面對面聊天」的約會安排，對於部分網友而言卻反倒造成負擔，疑惑道「第一次約會，約咖啡廳不會很尷尬嗎？」，此番言論也引起不少網友共鳴，直呼「約咖啡廳感覺比看電影還需要勇氣，坐下來大眼瞪小眼到底要聊什麼啦」。

對此，另一派網友提出解方，建議「先看電影，再去咖啡廳，可以接著電影的話題聊天」，認為看電影是極佳的破冰手段，也能為雙方省去找話題的煩惱。

不過，也有網友分享自己曾在看恐怖電影時遇到對方「一直靠過來說，怕的話可以靠著我沒關係」，讓他完全沒辦法專心看劇情，感嘆「第一次見面真的不要安排看電影，因為一旦踩雷你連逃跑都要等片尾字幕」，顯示出「看電影」雖然能有效轉移聊天壓力，但若雙方的相處節奏或距離感拿捏不當，依舊可能讓約會體驗大打折扣。

除此之外，帶點微醺浪漫氛圍的「小酌」、輕鬆無壓力的「踏青郊遊」，抑或享受音樂與藝人魅力的「看演唱會」、文青知性的「逛藝文展覽」，也都在榜單中佔有一席之地。每種約會方式都有不同特色與適合的對象，根據雙方的興趣與個性安排，才能讓第一次約會留下美好印象，為後續發展創造更多可能！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「第一次約會行程」相關討論則數。

觀測期間：2025/06/09~2026/06/09，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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