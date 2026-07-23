50歲後沒時間再磨合伴侶 女作家珍惜單身：一個人也能很圓滿

作家黃大米昨(22)日深夜在臉書分享對感情與婚姻的體悟，坦言隨著年齡增長，愈來愈能接受單身生活，也認為自己「沒有命、沒有時間再去磨合了」，對自己目前的生活感到非常滿意，「一個人也可以很圓滿」。

黃大米表示，閱讀許多書籍後，她發現外界眼中的「神仙眷侶」，其實大多經歷過很長時間的磨合，必須歷經包括爭吵、想離婚、婚姻諮商等過程，熬過後才倒吃甘蔗找到適合彼此相處的融洽模式，因此才成為令人羨慕的「神仙眷侶」。

她也從中得到一個心得，就是年紀愈大，就愈難再進入一段關係，其中一個原因就是「沒有命、沒有時間去磨合了」。她舉例，若30歲結婚，花10年磨合，到40歲仍有許多人生的時間可以享受；但若50歲才結婚，再花10年磨合，就已來到60歲。雖然同樣都是10年，但她認為50歲之後的10年更加珍貴，已沒有太多心力處理另一半的情緒、理解對方的原則或調整彼此的生活作息。

黃大米坦言，自己現在的生活狀態十分自在，直喊：「我現在過得很幸福，非常滿意了，一個人也可以很圓滿。」也認為隨著女性荷爾蒙變化，求偶欲望降低未必是壞事，「只要能平靜過日，每一天都是黃道吉日，每一天都值得慶祝。」

為此，黃大米還笑稱，若現在多了一個伴，或許每天可以寫出更多文章，因為「每天要靠腰的事情可能變成兩倍」，還不如把時間拿來看股票、經營粉絲團、規劃出國旅行，這才是她心目中的完美人生。

文末她也感謝菩薩、上帝、阿拉以及粉絲，並寫下：「保持善念，心懷感激。當你對自己的人生滿意時，其他人也會跟著安靜。」

貼文吸引不少網友留言認同，有人分享曾在社群平台看到一句話：「如果妳沒有結婚、沒有小孩，也沒有對象，不用懷疑，妳就是命好。」也有不少50歲以上的網友表示，隨著年紀增長，更珍惜平靜的生活，不想再耗費心力猜測或顧及另一半的情緒，認為「有伴沒伴最後都是一個人，不如有錢相伴」。

網紅「廣告小妹」也留言表示，自己從22歲與丈夫一路磨合到40歲，「沒磨合完，還每況愈下」，建議黃大米若未來遇到對象，最好找一位不太需要磨合的人，因為「人類到了中年，基本上已經定型了」。對此，黃大米也幽默回覆：「我想我應該沒時間磨合了，而且我自己這麼機歪跟難搞，還是不要互相為難了。」

另外，也有70歲網友分享單身經驗，坦言單身最大的缺點就是凡事都得自己扛，但若人生重來一次，仍會選擇自由自在的單身生活。也有人笑稱，「10年能磨合算幸運的，有人40年了，越磨越遠。」黃大米則回應，如果自己現在結婚，「我保證可以很快半年內就把靠腰的事情寫成一本書。」

不過，也有網友持不同看法，認為人生若沒有相知相惜的伴侶，只能算是「半個人生」，無論成功或低潮都少了分享與陪伴。雖然磨合不容易，但若彼此有足夠的愛，也能讓相處變得更順利，鼓勵黃大米若遇見適合的人，仍不妨勇敢嘗試。