2026史努比路跑12月北中南登場 旋轉獎牌完賽禮、豪華物資包搶先看

史努比控、花生漫畫迷，還有熱愛呆萌歐拉夫（OLAF）又喜歡路跑的粉絲們，由Norns樂恩仕接續2025年萬人參與的SNOOPY路跑，2026年全台唯一官方授權「史努比路跑」（SNOOPY RUN）將於今年12月回歸，於新北、台中、高雄三地展開。

為了讓大家快樂參與，主辦單位強調，這場活動主打「快樂至上、拍照第一」，現場不需要任何專業跑步訓練，不計名次、不計時，就算和朋友、男友大拍特拍的方式完賽也絕對沒問題。這次特別規劃了最適合出片的路線：12月6日新北微風運河（3.5K）、12月12日台中中央球場（3.5K）與 12月20日高雄時代大道（4K）。

活動現場將全新設置大型主題裝置，包括首度曝光的「史努比抱抱獎盃氣偶」，起終點也規劃了多款充滿互動感的打卡點，喜歡史努比的粉絲，可揪朋友邊跑邊在大自然裡美拍、創造充滿多巴胺的回憶。

當然，報名者一定是衝著花生漫畫周邊而來，報名費1,699元同時可獲得「2026 SNOOPY RUN豪華物資包」，包含實穿的「質感全棉短T」、美式復古風「主題棒球帽」、日系文青感「主題隨身包包」、「多功能方巾」可變化頭巾、領巾、胸/腰間等多變穿搭造型。

除了物資包，官方限定加購周邊，延續去年受歡迎的SNOOPY與OLAF兄弟主題 ，今年特別推出了「紀念絨毛吊飾 (SNOOPY / OLAF)」、「超Cute迷你背包造型吊飾」、「路跑紀念毛毯」、「雙飲手把保溫杯」，還有平時是吊飾拉開變飲料提袋的「OLAF絨毛飲料提袋」、可摺疊與防潑水的「史努比收納式2WAY購物袋」

最後壓軸的完賽禮「旋轉紀念獎牌」，今年獨家採用「中軸旋轉」設計，衝過終點線的那一刻，只要輕輕一撥，史努比就會開心地在原地轉圈慶祝。

【2026 史努比路跑】全方位官方報名與活動資訊

報名時間：2026年7月17日（五）中午12:00正式開放報名

官方網頁：2026 Snoopy Run史努比路跑

官方報名網站：https://norns.tw/pWLgy

【活動場次與路線】

📍 12月6日（日）｜新北 微風運河｜3.5K

📍 12月12日（六）｜台中 中央球場｜3.5K

📍 12月20日（日）｜高雄 時代大道｜4K

報名費用：NT$ 1,699 元（內含全套經典官方授權物資包）

2026年「史努比路跑」（SNOOPY RUN）示意圖。圖／Norns提供

2026年「史努比路跑」（SNOOPY RUN）物資包與加購周邊。圖／Norns提供

2026年「史努比路跑」（SNOOPY RUN）物資包內容物與加購周邊。圖／Norns提供

2026年全台唯一官方授權「史努比路跑」（SNOOPY RUN）今年12月回歸，於新北、台中、高雄三地展開。圖／Norns提供