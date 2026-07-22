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約會先看鼻子和手？醫揭男性「雄風線索」笑稱：以後免開盲盒

聯合新聞網／ 綜合報導
泌尿科醫師黃冠鈞分享日韓的兩項研究，指出男性的鼻子大小和手指比例，確實可能與陰莖長度存在統計上的關聯。示意圖／Ingimage
泌尿科醫師黃冠鈞分享日韓的兩項研究，指出男性的鼻子大小和手指比例，確實可能與陰莖長度存在統計上的關聯。示意圖／Ingimage

在伴侶關係中，性福是影響感情能否長久經營下去的關鍵因素之一。泌尿科醫師黃冠鈞近日分享相關研究，指出男性的鼻部大小、手指比例，確實可能與陰莖長度存在統計上的關聯，笑稱未來約會或許不用再「開盲盒」。

黃冠鈞在臉書粉專發布影片，日本研究團隊曾在2021年針對126具年齡介於30至50歲的男性遺體進行解剖與測量，發現鼻子的大小與陰莖長度成正比，換句話說，鼻頭較有肉的男性，陰莖的尺寸可能就越驚人。原因在於人體有一組Hox（同源異形）基因，這組基因密碼在胚胎時掌控著「鼻軟骨」與「生殖器海綿體」的發育，因此胚胎時期接收到的男性荷爾蒙訊號越強，這兩個地方就會同步暴風式發育。

除了看臉以外還要看手，黃冠鈞再分享2011年韓國研究團隊的一項發現，無名指比食指還要長的男性，其陰莖長度可能也相對較長。這同樣是胚胎發育時期荷爾蒙敏感度的指標，研究指出男性無名指越長，代表在娘胎吸收到的男性荷爾蒙越多。

黃冠鈞最後也幽默表示，各位男士知道以後約會該怎麼做了，「請用力撐大你的鼻頭，並且瘋狂伸直你的無名指」。

曾有科學研究指出，民間流傳「無名指比食指長的男性，第二性徵會更明顯」，雖然這類都市傳說缺乏科學佐證，不過關於手指長短的「非凡」連結，科學界確實有過令人驚訝的發現。2024年刊登於《精神病學研究期刊》的研究指出，如果個體的食指比無名指短，可能與其在胎兒時期接觸到較高的睾固酮和較低的雌激素有關，在成年後診斷出安非他命使用障礙或反社會人格障礙等心理疾病的比率也較高。

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