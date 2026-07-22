背學貸又打工！母月給1萬念「花很多」 女大生委屈：已經很省

不少大學生離家求學期間，住宿費與生活費多由父母負擔。一名女大生表示，自己有背學貸，住宿費也計入學貸中，母親每月另給1萬元生活費，她平時也有打工，娛樂開銷都由自己支付。不過，每次母親給生活費時，總會不情願地念她「花很多錢」，讓她備感壓力。

原PO在Dcard「心情板」發文表示，自己目前就讀大學，學費與住宿費主要透過學貸支應，母親每月提供1萬元生活費，包含交通、餐費等日常開銷。她平時也有打工，娛樂支出都從打工收入中支付，強調「肯定花自己的，從不拿錢」。

不過，母親仍時常認為她每月開銷過高，每次給生活費時都會念上幾句，不僅態度不情願，也經常說她花了家裡很多錢。原PO抱怨，自己已經相當節省，卻仍因此承受不小壓力，忍不住詢問，「父母到底該不該給上大學的小孩零用錢？」

貼文曝光後，不少網友認為，學生階段的主要責任是完成學業，若家庭經濟能力許可，父母應協助負擔基本生活費，「當然是該給，讀書期間讓小孩煩惱金錢，有夠失責」、「該給，又不是畢業有工作了」、「當然該給，生活要用錢，不然小孩只能為了生計去打工，本末倒置」。

也有人分享，自己的父母不僅支付生活費，也負擔學費，「我爸一個月給我12000（元），也沒有讓我出任何一毛學費，還叫我去考研究所」。

不過，另一派網友認為，父母是否提供生活費，仍應視家庭經濟狀況而定，不能將其視為理所當然，「理論上沒有應該給，但通常都會給，但不應該把這個當作應該」、「也不是對每個家長來說1萬都毫無負擔」、「父母給是疼愛，父母不給也沒什麼問題」。

還有網友指出，外人無法了解原PO家庭的實際經濟狀況，與其討論「應不應該」，不如直接與母親溝通，「坦白說被唸個幾句也沒什麼，但你要是覺得不舒服不要拿就好了」，也可以和家人談談實際開銷，看看是否能找到彼此都能接受的方式。

面對網友不同看法，原PO最後回應，自己知道目前可能無法改變現狀，未來會努力完成學業、找到一份好工作，也表示即使與父母相處時承受壓力，仍會盡孝，「我也很感恩、很知足」。