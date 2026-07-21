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50歲後夫妻最常吵的不是錢！專家曝「1問題」最傷感情 恐釀熟年離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
心理學家分析，50歲以上夫妻最容易爆發衝突的原因並非金錢，而是與親友之間的相處界線，若長期無法取得共識，可能逐漸累積怨懟，甚至成為熟年離婚的導火線。圖／AI生成
心理學家分析，50歲以上夫妻最容易爆發衝突的原因並非金錢，而是與親友之間的相處界線，若長期無法取得共識，可能逐漸累積怨懟，甚至成為熟年離婚的導火線。圖／AI生成

近年「熟年離婚」（Gray Divorce）現象逐漸受到關注，近期主持人吳宗憲也證實，與前妻張葳葳其實早在12年前就已離婚，再度引發外界對中高齡婚姻議題的討論。心理學家指出，不少相伴數十年的夫妻，在50歲後反而選擇分道揚鑣，許多人以為退休後最大的婚姻考驗來自經濟壓力，但實際上，50歲以上夫妻最容易爆發衝突的原因並非金錢，而是如何拿捏與子女、父母等親友之間的相處界線，若長期無法取得共識，可能逐漸累積怨懟，甚至成為熟年離婚的導火線。

根據Parade報導，多位心理學家分析，退休後夫妻相處時間增加，過去因工作、育兒而被忽略的價值觀差異，也更容易浮現。Thriveworks執業心理學家克莉絲朵．賽迪（Crystal Saidi）表示，隨著職涯結束、孩子離家，夫妻有更多時間相處，也可能讓原本被忙碌生活掩蓋的問題逐漸顯現。

不少人認為退休後最大的壓力來自經濟，但專家認為，比起財務問題，與親友之間的界線更容易成為婚姻衝突導火線。神經心理學家薩南．哈菲茲（Sanam Hafeez）指出，許多人對子女、孫子女或年邁父母抱有強烈責任感，有人認為家人永遠應擺在第一位，也有人希望保有夫妻生活與私人空間，當雙方想法不同時，便容易產生摩擦。

心理學家米雪兒．雷諾（Michele Leno）也表示，拒絕需要幫助的家人，往往會讓人感到愧疚或不安，但若對家人有求必應，卻可能犧牲夫妻關係，長期下來累積不滿，甚至成為婚姻裂痕。

除了「親友界線」外，專家也點出幾項50歲後常見的衝突來源，包括孩子離家後出現「空巢期」，夫妻才發現長年將重心放在育兒，彼此互動反而減少；另外，退休生活規畫不同，例如一方想旅行、一方偏好待在家，也可能因生活期待不同而發生爭執。此外，社交需求、是否搬遷居住地，以及伴侶隨年齡增長帶來的外貌變化，也都是容易引發摩擦的因素。

面對人生下半場的婚姻考驗，專家建議，夫妻應刻意安排時間交流，不要只有討論衝突，也要分享彼此生活與感受，增進情感連結。同時，隨著人生階段改變，雙方也應重新調整家庭角色與責任，學會共同面對改變，而非抗拒改變。專家認為，透過一起培養新興趣、規畫旅行或體驗新的生活方式，都有助於重新建立共同回憶，讓婚姻在退休後仍能維持緊密連結。

離婚 婚姻 兩性關係

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