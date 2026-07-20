婆婆「一句話」踩爆雷！媳婦氣炸 網友狂共鳴：小時候超常聽

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發表的一則貼文，引起了網友的關注和熱烈討論。該名媳婦在貼文中公開抱怨，表示自己的婆婆曾對孩子說：「你媽媽不要你嘍！」這句話讓她感到非常氣憤和不滿。

貼文一出，立刻吸引了眾多網友的回應。許多人對婆婆的言論表示譴責，認為這樣的言詞會對孩子和母親造成不適。有網友表示：「真的很過份欸，造成媽媽跟小孩的不舒服。」還有網友建議媳婦可以反擊：「也可以跟婆婆說，妳兒子不要妳囉，要送妳去老人院。」

也有不少網友分享了自己的親身經歷，指出類似的情況並不罕見。「原來大家都有一樣的狀況」、「我婆婆也常常跟孩子這樣說的」，不少網友表示自己也曾遇到過類似的情形，並選擇直接回嗆：「有喔！馬上被我罵，因為這樣很過份」、「有啊！直接當場被我嗆：『誰不要誰？妳兒子才不要妳！全家都不要妳！』」。

不過，也有少數網友持不同看法。一位自稱是婆婆的網友表示：「我是婆婆，我不會說這樣的話，一句玩笑話小孩很天真會把這話當真沒有安全感。」另有網友則認為不必太過在意：「不要理阿嬤，她老了頭腦有問題。」