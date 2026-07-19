好感度秒歸零！另一半超反感「28個地雷習慣」 喜歡你也一秒冷掉

跟約會對象明明聊得正開心，氣氛也恰到好處，對方卻突然做了一件讓人「回不去」的行為，心中原本的好感度瞬間歸零。

這種「瞬間幻滅」的現象，近期在美國第一鄉民集散地Reddit掀起了熱烈迴響。在一則引發眾多網友留言的串文裡，發文者問道：「有哪些看似『微不足道』的小習慣，卻讓你徹底對伴侶反感，甚至導致關係破裂？」

經過網路媒體BuzzFeed的精選整理，以下列出其中28個最讓人「一秒冷掉」的NG行為，一起來看看，哪些細節其實也是自己相處上的底線。

大型社死與社交災難篇

兩人私底下相處或許沒問題，但在公共場所、長輩或朋友面前表現出不尊重人、自私或甚至白目的行為，真的會讓人想挖個洞鑽進去。

在他人（尤其是伴侶父母）好意請客時，完全不顧及禮儀，每次都專挑菜單上最昂貴的餐點。

缺乏基本的餐桌禮儀與同理心，第一次拜訪對方家長時，直接在長輩面前埋頭狂滑手機、拒絕互動。

習慣依賴父母打理家務，甚至理所當然的要求伴侶的父母幫忙。

網友TheWizardry90分享了一段深刻的幻滅經歷。前女友從大學起便習慣由母親打理所有生活起居與家務。直到某次雙方一同回男方家過夜，在晚餐席間，前女友突然理所當然的對著男方母親說道：「嘿，妳忘記洗我留在房間的衣服了。」兩人的關係在隨後的一週內宣告結束。

1.在公共場所對店員開低俗無聊的玩笑。

2.習慣性打斷別人說話，不讓自己或朋友講完任何一句話。

3.刻意炫耀外語能力，甚至對不懂該語言的陌生人強行搭話。

4.把點來的各種醬料混雜成一大碗廚餘般的液體，自己卻一口都不吃。

5.不分場合隨地吐痰、擤鼻涕。

生活習慣地獄篇

1.眼不見為淨？習慣把家裡的髒亂藏起來（如將髒碗盤塞進烤箱、垃圾塞沙發墊下）而非真正打掃乾淨。

2.生活中習慣製造噪音，像是音量開到最大、慣性甩門、大力跺步或拉扯抽屜。

3.衛生習慣極差，頻繁讓馬桶阻塞卻拒絕清理、直接裝看不見或逃跑。

4.對象蓄了落腮鬍，每次吃飯時都任由食物殘渣與醬汁留在鬍子上不擦拭，視覺效果令人反胃。

5.用餐前不洗手，用叉子吃飯會用牙齒頻繁咬住叉子發出喀喀聲，或用牙齒刮取餐具上的食物。

6.愛咬指甲，並將指甲碎屑大量囤積在衣服口袋中。

價值觀崩壞篇

1.缺乏常識卻極度固執，無法接受客觀事實，甚至會因為被糾正而容易生氣。

2.伴侶開車發生擦撞時在一旁冷嘲熱諷，自身卻沒有買車也沒有考駕照。

3.盲目跟風購物與囤積折價商品但自己卻用不到，最終任由物品過期浪費。

4.自身消費不節制，卻時常抱怨沒錢可以儲蓄。

5.該大笑時不發出笑聲，而是刻意用言語唸出「XD」、「笑死」或「嘻嘻」。

6.完全無法辨讀簡訊裡的稍微拼錯單字，即使有前後上下文，例如將sandwich（三明治）拼成sadnwich，或將outside（外出）拼成outsid，對方就完全無法解碼。

心理窒息篇

一段健康的關係不該帶來無止境的精神內耗，如果對方的行為舉止總是讓你感到壓抑，很可能是關係破裂的預兆。

1.整個人充滿負能量，言談間總是習慣性抱怨與否定。

2.缺乏獨立思考與主見，完全複製伴侶的喜好與社交圈；或是缺乏自己的生活圈或社交生活，強行依附並介入伴侶的朋友圈。

網友@Middle-Duck-880抱怨，前任簡直是她的複製人：點一樣的餐、看一樣的劇。原PO說喜歡哪個演員，他立刻跟進；他改變想法，前任也會馬上改口。對方甚至拋棄自己所有的朋友，強行擠進原PO的朋友圈，即使兩人之間根本沒有共同點。

1.嚴重缺乏安全感，每次見面都強行檢查伴侶的手機。

2.說了些人身攻擊的話後，卻又推卸責任，一味歸咎是自己一時心情不好的關係。

3.不願意花時間陪伴侶，永遠將對方視為最後順位。

4.貶低伴侶的興趣或喜愛的事物，認為如果不是自己喜歡的就毫無價值。

5.不願意為小疏失道歉，習慣以「你沒事啦」搪塞。

6.當遇到伴侶不懂的事物，習慣冷嘲熱諷，而不是耐心講解。

這些被網友們列出來的扣分行為，雖然看起來都是日常小事，卻也都是每個人在感情中不同的底線，這些點並非吹毛求疵，而是意識到了彼此的不適合。

與其忽視這些不舒服的警訊，不如坦然面對心中的真實感受，畢竟日常的磨合，才是決定兩人在感情中能否長久走下去的關鍵。

資料來源：BuzzFeed、Reddit

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《原文想讓一段關係走得長久？先避開這28個最扣分的小習慣》