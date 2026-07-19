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媳在房間吹頭髮遭公婆狂罵「給方便當隨便」 她壓力超大：差別待遇

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻氣憤表示自己只是在房間吹頭髮，卻被公婆指責「給方便當隨便」。圖／AI生成
一名人妻氣憤表示自己只是在房間吹頭髮，卻被公婆指責「給方便當隨便」。圖／AI生成

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」氣憤發文，表示自己只是在房間吹頭髮，卻被公婆狂罵，指責她「給妳方便妳當隨便」，還抱怨吹完後房間變很熱，害小孩睡覺會熱。原PO不滿反駁「小孩睡到都沒醒，哪裡熱？」而且房間熱也是自己的事，直呼公婆管很多、管海邊。

原PO抱怨公婆不僅一直狂罵，還堅持叫她去廁所吹頭髮，但她認為廁所沒涼風又熱，上次小孩在裡面吹也感到不適，且廁所都是水的環境讓她很怕觸電，認為公婆根本沒想到在廁所吹很危險，只顧慮自己在家會不會熱。公婆甚至規定她以後只能在最熱的廁所吹，讓原PO怒轟差別待遇嚴重，因為婆婆自己都在客廳吹冷氣兼吹頭髮，以前小姑在房間或小客廳吹也都沒事。

原PO無奈「每次吹頭髮壓力都好大」，即使特地用小風吹也沒用，還被公婆威脅下次在房間吹就要剪掉吹風機和電風扇。原PO透露，公公甚至放狠話假如觸電就「死好」，讓她非常心寒。原PO強調吹頭髮最多就快十分鐘，公婆卻一直說要睡覺，但頭髮本來就要吹乾，不然容易感冒。

不少人站在原PO立場痛批公婆針對人，「連在哪裡吹頭髮都要管？妳房間沒冷氣嗎？本人從懂事以來就是房間冷氣開24度，不然吹完頭髮都白洗」、「在房間吹是會熱，但在廁所更熱，我也跟女兒講在房間吹沒關係，愛就是要互相體諒」、「不愛妳的人，妳做什麼他都嫌棄」、「擺明故意針對人啊，不管媳婦做什麼都有錯」。

對此，也有不少網友建議原PO考慮搬離夫家，「住一起的悲哀啊！有沒有考慮跟先生一起出去買房」、「住在一起成了一個小媳婦，真的要想辦法搬出去，生活才有尊嚴」。

留言區也有另一派人分享自己的生活習慣，「我一定在浴室吹頭髮，有除濕，掉下來的頭髮比較容易清理；在房間頭髮掉得到處都是，比較不容易清」、「我也會規定我老公不能在房間吹頭髮，吹出來的熱氣真的會增加房間熱度」、「我也在廁所吹，頭髮掉就浴室，較好處理」。

公婆

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