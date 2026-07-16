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主動提AA卻「一秒下頭」！她見男方結帳反應秒封鎖 網傻眼：妳太高高在上

聯合新聞網／ 綜合報導
約會該不該AA制，近日再度掀起網友討論。圖／AI生成
約會該不該AA制，近日再度掀起網友討論。圖／AI生成

首次約會該由誰買單？一名女網友近日在Dcard發文表示，自己接受男生邀約吃飯，沒想到到了結帳階段，對方卻只坐在位子上滑手機或看著她，既不主動結帳，也沒有表明要請客還是各付各的，讓她感到相當尷尬。

原PO表示，自己不可能直接要求對方請客，只好主動詢問「要分開結嗎？」沒想到原本始終不表態的男方，竟立刻笑著答應AA制，事後還繼續熱情傳訊息，似乎將願意分攤餐費的她視為理想對象，但她反而瞬間失去好感，回家後便直接封鎖。

她認為，男女單獨約吃飯通常帶有擇偶意味，若男方主動邀約、又有意追求對方，卻選擇以最低成本約會，並不符合她的擇偶條件。不過，她也苦惱，若事前直接詢問「今天是AA還是你請客」，可能讓原本願意買單的人感到不舒服，因此發文詢問，該如何提前避開價值觀不合的對象。

貼文曝光後，有網友表示，「直接表明出門不付錢，可以的就可以，不行的就不行」、「擇偶有點像面試，妳在挑他，他也在挑妳，既然出門前就打定主意不付錢，感覺應該先說」、「建議女生不要抱著蹭飯的想法，結帳時還是要有掏錢的動作，如果對方沒有阻止，當下付一付，回去後就當普通朋友」。

也有網友認為，男方是否願意請客，可能與對女方的第一印象有關，「男生很現實，外表或整體相處沒到他的標準，基本上不會主動掏錢」、「初次見面的男網友不請客，可能是因為妳的條件沒有符合他的期待」；另有人直言，「妳不是也在求偶嗎？講得好像自己高高在上一樣，還是只是想吃免費的飯？」

根據Coffee Meets Bagel的調查顯示，31%受訪者認為第一次約會應由男性買單，28%支持雙方均分，23%傾向各自支付自己點的餐點，另有15%認為應由提出邀約的一方付款，顯示約會買單方式仍因個人價值觀而有明顯差異。

約會 AA制

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