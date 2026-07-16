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借開1天雙B竟變她的？大姑IG曬照炫耀 「1句話」惹怒人妻

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友借車給大姑後，發現大姑在網上炫耀合照。 圖／AI生成
女網友借車給大姑後，發現大姑在網上炫耀合照。 圖／AI生成

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，對其大姑借用自己名下的「雙B」車後在社群媒體上炫耀一事表示不滿，引發網友熱烈討論。

這名女網友表示，這輛「雙B」車雖然掛在她的名下，但通常是由她的丈夫使用。由於大姑家的車正在維修，她出於好意借車一天，卻意外發現大姑在Instagram上發佈了一張與這輛車的合照，並配文「終於是想要的品牌了！雖然不是頂規，再加油慢慢爬上去」，讓她感到十分不悅。

原PO質疑大姑此舉是想讓人誤以為車子是她自己購買的，甚至懷疑大姑是否暗示應該購買更高規格的車再借給她。原PO強調，不論品牌或車型，這輛車都是自己的財產，不解大姑為何要在社群平台上營造成是自己的車。

貼文曝光，立即引起大量網友的關注與評論。多數網友對大姑的行為表示不滿，認為「她愛裝就讓她裝啊，明天以後還不是要換回來」，也有人建議原PO留言提醒大姑「記得把車加滿油還我喔！」。另有人表示，這種行為顯示出大姑的夢想只是原PO的日常，無需太過計較。

還有不少網友提醒原PO，日後可藉由保險限定駕駛為由婉拒借車，避免衍生糾紛；也有人認為，「錢跟車最好都不要借人」，以免惹來不必要的困擾。

大姑 借車

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