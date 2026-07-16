不辦婚宴成趨勢？過來人曝「極簡婚禮」流程：拜祖先、家宴就完成

在萬物齊漲的年代，舉辦婚禮該如何盡可能省錢，是諸多新人煩惱的問題。一名網友發文，稱他在和長輩聊天過程中，發現長輩仍然希望女生結婚能舉辦婚禮，才能代表「有人疼」，但同時他也發現，很多年輕人為了省錢並不打算舉辦婚禮，很好奇年輕人對於「婚禮」的看法。對此，有網友分享「極簡婚禮」的流程，並強調婚後生活才是重點，幫助新婚夫妻省下大量金錢。

一名網友在Threads發文，表示近期和長輩聊到結婚辦婚禮的話題，長輩認為舉辦婚禮就是讓親朋好友知道女生有人疼、有人支持，而不是草草被娶回家。不過原PO也發覺，現在萬物齊漲，越來越多對新人並不選擇辦婚禮，而是將錢放在買房或度蜜月上，因此很好奇網友們對於辦婚禮的看法，是重視儀式感、抑或是重視雙方家庭給予的祝福、又或是認為乾脆不辦？

對此，有位網友分享「極簡婚禮」的流程，首先是迎娶儀式，老公親自開車到她家，並將她載回婆家，隨後雙方拜祖先告知、晚上家人們訂餐廳包廂吃一桌就完事了，非常簡潔且省錢。該網友強調，他們是看農民曆宜嫁娶的日子與時辰安排的，以上流程其實都是表面的儀式，更關鍵還是婚後的生活。

還有網友分享經費吃緊的情況下舉辦婚禮的方法，她與老公在結婚前剛買車、家裡裝了冷氣、油漆與洗衣機，經費很緊繃，在與家人討論之下，決定不要舉辦訂婚儀式，而是簡單地舉行拜祖先、發喜餅、家宴而已，其中家宴請重要的親戚參與就好，紅包則是由家人收，沒有辦正式婚禮是否有遺憾？她認為還是會有，但也可以等到小孩一歲，家裡經費充足時再補辦，彌補之前的遺憾。

更有網友直言她並沒有舉辦婚禮，不是因為不想辦，而是因為自己真的沒錢，她認為不應該用是否有婚禮去衡量婚姻的價值，婚後夫妻雙方是否能一起努力生活比舉辦盛大的婚禮重要很多。

不過也有網友分享，他把自己的訂婚儀式規劃地非常盛大，所有親朋好友都到場，甚至還舉辦會後派對，無論是宴客、妝容髮型還是禮服他都很滿意，新娘秘書的水準更是非常高，主持人還特別挑選自己最好的朋友，甚至請音樂系的學弟現場用鋼琴伴奏，留下了美好的回憶，但結婚宴就沒有那麼盛大了。

關於是否要舉辦婚禮的問題，有位網友分享他媽媽說過的一段話，媽媽表示，現在買什麼東西都要花很多錢，婚禮本身就要花一大筆錢了，更別說之後還要買車、買房，「日子還是要過的，不要因為一時的面子，搞的日後需用錢的地方沒錢」，顯然現代人舉辦婚禮，如果經費真的吃緊，找到最適合自己的婚禮方式，「平淡如常」，才能既省錢又獲得美好的回憶。

結婚到底要花多少錢呢？日前一名網友表示，最近想跟女友求婚，但不知道結婚的預算要怎麼抓才好，對此，便有網友發文回應表示婚紗是在台北親戚開的工作室拍的，花了約38k；婚宴是在中壢開19桌，一共是13k；和丈夫的對戒約34k；再加上零零總總的其他小支出，「一共花費最少40萬」。