公婆買房想當度假屋 媳婦住裡面卻怨「要來不先告知」掀熱議

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」詢問，爸媽買了一間原本要當度假用的新房子，但目前是大嫂跟讀幼兒園的姪子在住，而哥哥則在外地工作。她說新房子的水、電、瓦斯費一直都是爸媽在繳，爸媽偶爾想去住新房子，但大嫂卻覺得公婆每次要來都不先告知，顯得不太歡迎。

原PO表示自己對大嫂和姪子很友善，但大嫂既沒有在煮飯也沒有買東西給公婆吃，如今連公婆要去住自己買的房子都有意見，讓她非常想知道「沒先告知媳婦有錯嗎？」此文一出立刻引發網友熱烈討論。有網友站在大嫂的立場，認為「站在公婆的角度來說那是他們的房不需要多此一舉，但對住裡面的人來說，隱私很重要會需要被尊重」、「進小孩房間都要敲門告知，更何況媳婦是外人，相互尊重以後好相見」。

另一派網友則認為，房子畢竟是公婆買的、費用也是公婆在付，不能把出資者當外人，「那是他們房子，他們也有鑰匙，他們也應該要有房間吧」、「公婆會認為不需要，你們（原PO的大嫂和姪子）是房客般住在他們的房子裡」。

還有人建議兩方都應該互相尊重，「講一下比較不會嚇到，但忘了講也不必不爽，因為屋主只是回自己家」、「不管是誰去誰家都要互相講，對對方的基本尊重要有」。

面對這樣夾在中間的尷尬處境，不少熱心網友紛紛給出建議，「請老公用溫和且堅定的口氣去溝通」、「先請先生溝通，溝通無果搬走另租房，當個真正的女主人」；也有人建議大嫂可以換個說法，用「漂亮話」來化解尷尬，例如「婉轉地告知他們，來之前先通知，這樣好把家裡整理一下讓你們住得舒服。講一些漂亮話，也不會少一塊肉」。