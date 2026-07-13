父親闖禍不收拾！颱風雨灌書房「丟給妻子善後」 女兒看完恐婚了

有一名女網友在Dcard論壇上以「覺得嫁錯人好辛苦」為題發表了一篇貼文，引發網友關注和討論。該網友描述了颱風天父親的一件小事，卻揭露了她對父母婚姻的不滿與恐懼。

據該網友表示，颱風天當日，父親忘記關上書房的窗戶，導致雨水灌入，地板和電風扇均被淋濕。然而，當她的母親進入書房查看情況後，父親卻選擇無視問題，轉身去客廳看電視。最終，母親只能默默拿起拖把清理。對此，該網友詢問母親為何不讓父親處理，母親無奈表示：「我能做就做啊，不然你要吵架嗎？他就不會清地板啊！」她並指出母親自己有工作，不是家庭主婦，不是靠父親養活。看到母親如此卑微的樣子，讓她不禁對婚姻感到恐懼。

該貼文一經曝光，立即引來眾多網友熱議。許多人認為這種情況是因為母親長期縱容父親所致。「爸爸廢八成是妳媽媽慣壞的！」有網友如此評論。也有不少人表示這樣的家庭模式讓他們對婚姻產生恐懼，甚至不願步入婚姻殿堂。

「看爸媽的婚姻還想結婚的女性應該是家庭很幸福吧？」一名網友感慨道。也有網友分享自身經歷指出：「我媽走後，我爸現在就是以前那種老爺生活沒了，自己還不是會撿起來做。」

此事件引發的討論不僅聚焦於家庭責任分配的問題，也提醒人們在選擇結婚對象時需更加謹慎。不少網友認為，任何關係的平衡都是建立在雙方共同努力的基礎上，而非單方面的付出。

最後，有網友總結道：「任何關係可以取得平衡就是好關係。結婚對象要慎選，不管男女。」