數十年夫妻邁入晚年 婚姻幸福長跑關鍵…放棄「改造對方」念頭

摘要 過來人的經驗證明，試圖「改變對方」常常讓婚姻或伴侶關係陷入對立與惡性循環。

UCLA（加州大學洛杉磯分校）心理學家安德魯·克里斯滕森（Andrew Christensen）畢生致力於研究衝突中的伴侶，他發現，婚姻長跑的隱形引擎，「建立在『接納』之上，」他對接納這個詞的定義是，「意識到你的伴侶是一個不可分割的整體，他/她的優缺點是並存的。」

觀察許多攜手數十年的夫妻，邁入晚年的婚姻若更加自在，並非彼此的摩擦消失，而是他們不再執著於「改造另一半」這件事。

不再執著贏，讓「計分板」消失

年輕夫妻通常容易為伴侶設一塊計分板：洗碗方式不對、襪子未歸位…每一次看不順眼，都在幫對方扣分。

心理學研究，人進入親密關係時，會帶入原生家庭累積的「關係清單」。若父母總把家中收拾得一塵不染，而伴侶沒有同樣的習慣，便會被誤解讀為「他並不在乎這個家」。

然而，幸福長跑的秘訣，在於辨識出哪些事情在漫長的生命中，微不足道。相處愈久愈融洽的夫妻，通常是收起計分板。看到另一半又把杯子和碗放錯位置，你會倒杯咖啡，什麼也沒說，房間裡沒有人爭輸贏。

放下負面眼鏡

當我們一味聚焦於伴侶的不足，其實正在啟動心理學所稱的「確認偏誤」。例如，你心中已認定對方是不負責任的人，大腦就會像雷達持續捕捉他遲到、忘記倒垃圾的證據，藉此不斷驗證「我果然沒有看錯」。

長期處於這種否定與審視的目光下，伴侶的行為也往往會愈趨消極，形成一種難以打破的惡性循環。與其耗費心力、期待對方做出違背天性的改變，不如轉而調整自己看待事物的角度與詮釋方式。

接受一件事有多種解方

有智慧的人，不會問對方「為什麼又讓我失望？」若始終精算自己「能得到什麼」，容易滋長怨懟與挫折感。

當我們將伴侶「洗碗沒有章法」的行為，重新詮釋為「他想分擔家務，只是方法跟我不同」，你的言語情緒會隨之軟化。而這份善意所形成的氛圍，更有機會引導對方展現出溫柔的一面。

這門「放下控制、享受當下」的相處學問，是歲月送給婚姻長跑者最珍貴的禮物。幸福的婚姻，不是把對方改造成完美無瑕的伴侶，是在了解彼此的軟弱與不完美後，依然選擇與對方相伴。

不再試圖改變對方，或許才能看見對方真實的美好。

資料來源：Silicon Canals 、Mindfulness Muse

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