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國二兒天天DIY老爸憂「滿腦色色」 網友批偷聽行為：很噁心

聯合新聞網／ 綜合報導
網友建議，父母應給予孩子足夠的隱私空間，切勿強行管控或出言羞辱，可透過培養運動興趣或溫和暗示，引導孩子建立正確的衛生習慣與隱私。示意圖／Ingimage
網友建議，父母應給予孩子足夠的隱私空間，切勿強行管控或出言羞辱，可透過培養運動興趣或溫和暗示，引導孩子建立正確的衛生習慣與隱私。示意圖／Ingimage

孩子步入青春期後，往往會對自己身體感到好奇。近日，有爸爸在Dcard透露，就讀國中二年級的兒子洗澡時間明顯變長，門外甚至能隱約聽到水聲與摩擦聲，加上房間垃圾桶內滿滿的衛生紙團，讓他這個「過來人」一眼識破兒子正在頻繁自慰。這位父親焦慮直呼，兒子天天清槍且時間極長，十分擔心他滿腦子都是色色、無法專心讀書，因而發文請益究竟該不該出手限制？

看著孩子天天沉溺其中，老爸陷入兩難。他坦言，雖然知道性的慾望就算硬拉煞車限制也沒用，孩子一定會自己找方法滿足，但又深深害怕兒子正值108課綱與升學的考驗，過度縱慾會導致白天精神萎靡、影響專注力與學業成績。陷入焦慮的他不知該與兒子開誠布公地進行「Men's talk」，還是只能裝作不知道。

貼文曝光後，多數人認為原PO的行為「挺噁心的」。許多網友一針見血痛批父親故意站在浴室門口偷聽，甚至去翻找孩子房間垃圾桶的舉動，其實是不尊重小孩的自主權，一旦被兒子發現，只會把父子關係推向對立深淵。

也有過來人直言，「我從國中開始天天清槍，後來還不是一路唸到建中、台大、考上律師！」、「不尻出來才會滿腦子色色、上課胡思亂想好嗎？」網友強調，適度釋放荷爾蒙是青春期最自然的紓壓閥，讀書與自慰頻率完全沒有絕對關係。

網友幽默建議，爸爸可以私下用輕鬆、不帶批判的兄弟語氣溫和暗示：「兒子你長大了，爸爸也是過來人，這很正常，但浴室隔音不好，打手槍時要學會開大蓮蓬頭或用毛巾無痕處理，保護自己的隱私，也是對家人的尊重。」

青春期

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男女相處時一句看似平常的稱讚，背後可能藏著截然不同的心意。近日，一名女網友在Dcard上發文求助，透露自己正默默暗戀一位男性朋友，但每次兩人一起出門時，對方總是大方稱讚路上的其他女生「超漂亮、好正」，唯獨對她的長相評價只有「很可愛」三個字，甚至問及具體涵義時對方還不願正面回應。

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