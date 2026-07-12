颱風假跟婆婆大眼瞪小眼！人妻怨「不能煮自己想吃的」 網共鳴：像被監控

遇到颱風天放假，若是得跟婆婆長時間關在同一個屋簷下，對不少人妻來說簡直是場惡夢。巴威颱風強襲台灣，一名人妻在颱風假前於「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，直呼想到星期五、六颱風假要跟婆婆在同一個空間，廚房又不能煮想吃的，「大眼瞪小眼，現在整個人就是火，重點又不能出門」。

抱怨文隨即在社團內引發熱烈迴響，大批媳婦心有戚戚焉，「我婆婆只要我在家，失能失智模式自動啟動，處處再來找我麻煩，我老公介入又在演媳婦欺負婆婆戲碼」、「懂這種感覺，曾經也有過，會被一個監控的感覺」。

也有人妻建議，「我跑回娘家避颱」、「房間買一台小電鍋、小冰箱，以前我還在陽台煮過東西吃」、「真的不要住一起，人生會快樂很多」、「黑化，就煮自己愛吃的，對方不吃就自己煮」、「回娘家躲躲」、「建議妳星期四就先去外面住」、「可以煮一小份自己帶回房間吃，好好利用放假這兩天」。

事實上，婆媳之間因生活習慣、同住模式產生摩擦的案例屢見不鮮，不只是媳婦會抱怨婆婆，婆婆也可能因照顧晚輩而感到委屈。過去就曾有一名婆婆也在社團發文表示，颱風過後菜價高漲，媳婦卻仍指定要吃價格較高的蔬菜，讓她不僅得負責買菜、煮飯，還要幫忙坐月子、照顧孫子，忍不住抱怨「真的不懂媳婦在想什麼」，直言夫妻倆明明有存款，卻連菜錢都要她負擔。

當時貼文曝光後，同樣引發熱烈討論，不少網友心疼「真的過分了，妳辛苦了」、「那妳就訂月子餐到家給她吃就好了，請兒子自己付錢」、「跟妳兒子要錢，不然就叫他們倆滾出去，娶老婆當爸爸了還要啃老」；也有不少人將矛頭指向兒子，認為身為婆媳之間最重要的橋梁，應主動協調雙方需求，而非讓其中一方長期承擔照顧責任，否則只會讓家庭衝突不斷累積。