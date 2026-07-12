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誇別人漂亮只讚她可愛？妹子暗戀暈船求救 網曝男方心理：這詞最頂

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分析，男生眼中的「可愛」往往包含了實質的好感與喜歡，與客套稱讚漂亮不同。建議處於曖昧期的男女可透過更多互動特徵，來確認彼此的最高心意。示意圖／Ingimage
網友分析，男生眼中的「可愛」往往包含了實質的好感與喜歡，與客套稱讚漂亮不同。建議處於曖昧期的男女可透過更多互動特徵，來確認彼此的最高心意。示意圖／Ingimage

男女相處時一句看似平常的稱讚，背後可能藏著截然不同的心意。近日，一名女網友在Dcard上發文求助，透露自己正默默暗戀一位男性朋友，但每次兩人一起出門時，對方總是大方稱讚路上的其他女生「超漂亮、好正」，唯獨對她的長相評價只有「很可愛」三個字，甚至問及具體涵義時對方還不願正面回應。

原PO在發文中請益，表示自己目前有心儀的男性對象，兩人平時互動頻繁。不過每次外出時，男方總喜歡在她面前對其他女性評頭論足、狂讚對方漂亮，直到有一次原PO忍不住主動反問：「那我呢？」對方才神情有些勉強、尷尬地回答「很可愛」。

這耐人尋味的反應讓原PO非常不解，直呼「其他人是漂亮就我不是？還回答得很勉強？」事後她多次追問男方「很可愛」到底是什麼意思，對方卻都故作神祕、不願多作解釋。如今只要男方在路上誇獎別人，原PO都會故意再問一次，得到的答案卻一成不變，讓她焦急詢問網友：「他是禮貌性的敷衍我是不是？」

貼文曝光後，許多人一針見血直言：「如果他真的喜歡妳，絕對不會在妳面前狂說別的女生漂亮，這是不在乎妳感受的盲區」、「真漂亮通常就直接說了」；也有女性網友坦言，要是熟人或親近的朋友硬要逼問顏值評價，在長相距離傳統正妹、美女有一段明顯差距的情況下，最合情合理且不傷人的話就是稱讚對方「可愛」。

然而，也有網友跳出來大唱反調，認為男方這種欲言又止、回答勉強的特徵，高機率才是真正暗戀、有好感的反應。內行人分析，對大多數男生而言，稱讚一個女生「漂亮、好正」通常只是客套的社交場面話。相反地，「可愛」在男生的字典裡，很多時候反倒直接等同於「喜歡」，「正因為兩人關係很熟，如果男方不喜歡妳，通常會直接開玩笑嗆妳醜；如今他既不敢嗆妳醜，又因為害羞而不好意思當面直白誇妳正，才會在被逼問時露出青澀、勉強的害羞神情。」

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