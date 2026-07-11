颱風假是噩夢開始？人妻曝「最難熬時刻」：只能大眼瞪小眼

巴威颱風來襲，不少民眾迎來難得的颱風假，不過對部分家庭而言，放假待在家卻不一定是件開心的事。一名女網友抱怨，想到颱風假期間必須和婆婆長時間待在同一個屋簷下，不僅不能隨心所欲準備自己想吃的料理，也無法外出放鬆，只能兩人待在家大眼瞪小眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，原以為颱風假可以好好休息，沒想到卻要整天和婆婆相處，不能煮自己想吃的東西、想出門又受到天候影響，只能被迫長時間待在同一個空間，讓她心情相當煩躁，直呼「現在整個人就是火」。

貼文一出後，不少網友都表示「為什麼不能煮自己喜歡的，你想太多了，唸歸唸，煮歸煮」、「黑化，就煮自己愛吃的，對方不吃，就自己煮」、「幹嘛委屈自己」、「只要我在家，我婆婆失能、失智模式自動啟動，處處找我麻煩，我老公介入，又在演媳婦欺負婆婆戲碼」、「不能出門，泡麵準備好！反正才幾天」、「為什麼不能煮自己想吃的？不合口味就各自處理啊」。

此外，也有網友提供實用建議，回應「建議妳在房間放個電鍋或卡式爐」、「快煮鍋也是可以，隨便一餐泡麵也很飽」、「可以在房間煮，休息吃飽就回房間，要陪婆婆就叫她兒子陪就好」、「租個雅房、小套房，有自己的房間」、「真的不要住一起，人生會快樂很多」、「跑回娘家避颱」。

事實上，因中央氣象署已發布海上、陸上颱風警報，不少縣市已連續放2天颱風假。本站曾報導，正當許多民眾感到開心時，一名準備接受腸胃鏡檢查的網友已經連續3天進行低渣飲食，卻因颱風停班停課，收到健檢中心停診通知，讓他瞬間崩潰，忍不住哀號「天公伯啊」，更崩潰表示，之後重新預約檢查，不但低渣飲食得重來一次，清腸藥也要再喝一次。

對此，吸引逾百萬名網友關注，紛紛留言笑稱「目前看到最慘第一名」、「比悲傷還悲傷的故事」、「大家普天同慶，只有你在哀號」、「只能說尬電了，先去買三百元鹽酥雞消消氣」，還有人安慰，「往好處想，多賺一盒低渣代餐」、「好險清腸藥只喝了一瓶，如果低渣三天加上三劑瀉藥都喝了，應該會更傻眼想哭吧」。