還在讀大學…港女指遭父情勒「供妹讀書」 無奈嘆：沒經濟能力為何生2個？

養育下一代到底是父母的責任，還是無限連帶的親情勒索？近日有位香港網友發文表示，自己父親從她讀中學開始，每一年都會對她施加壓力，要求她要供親妹讀書。自己明明還未大學畢業，就已經要負擔如此重任，令她感到十分無奈與窒息，引起其他網友們熱議。

中學起遭父親洗腦、施壓

有位香港網友在Threads發文向其他人提問，「供妹妹念大學是姊姊的責任嗎？」。原因是該網友的父親從她讀中學開始，每一年都會對她施加壓力，自己明明還未大學畢業，就已經要扛下親妹的學費重擔，令她十分無奈，「我跟家人因為這件事吵過很多次，我一直認為，供妹妹念大學並不是我的責任。老實說，如果家裡沒那個經濟能力，為什麼還要生第二個？從我念高中開始，我爸幾乎每年都提醒我要負責供妹妹讀大學，真的讓人覺得很窒息」，導致她「大學尚未畢業已經有壓力」。

當事人更痛訴，父親只要一不合心意就會情緒勒索她，「剛剛又跟我爸大吵一架，結果他又丟下一句，『好啦，我知道啦，就照你說的吧』，每次只要事情不合他的意，就會講這句話。每次聽到，我都覺得快有PTSD了」 ，面對未知的將來，她無助求問，「我現在到底該怎麼辦？書還沒念完，學費也還得靠家裡負擔。」

質疑兩老留錢養老 卸責大女

當事人其後在留言區補充，家裡經濟其實過得去，「我覺得父母其實有能力供妹妹念書，只是不想動用存款，希望把錢留著養老」。然而，父親卻理所當然地將負擔轉嫁到她身上，給出的理由僅僅是「因為妳是姊姊，本來就有責任供妹妹念書」。

但最讓事主感到心寒的是妹妹的態度，在父母與她爆發激烈衝突時，妹妹竟然選擇置身事外，令她感到不滿，「她明明是既得利益者，剛剛我跟我爸吵架的時候，她卻一句話都沒說」。

網友狠批父母生子當投資

貼文曝光後引起網友熱議，不少人留言力挺姊姊，「妳沒有那個責任，供養子女是父母的事，不要懷疑自己」、「出於親情願意幫忙可以，但絕對不是義務，更不是責任，又不是妳生的」、「真的不用理他們，現在念大學有獎助學金和學貸，爸爸沒能力的話，就叫妹妹自己去申請」，也有網友分享自身對抗親情勒索的經驗。

留言區也有曾幫忙負擔弟妹學費的過來人現身說法，勸她即使最後選擇妥協，也不要期待會因此獲得感謝。不過，也有少數網友持中立態度，認為仍要視當初家中的約定而定，「我覺得還是要看原本怎麼講。如果父母全額供妳念大學，而且一開始就說好『供妳念完後，妳要負責供妹妹念書』，而妳也接受了，那我覺得幫忙負擔也合理」。

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文章授權轉載自《香港01》