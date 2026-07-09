化解愛裡的衝突 劉哲沛夫婦現身說法

現代婚姻最大的問題就是「彼此不願面對衝突」！「愛與衝突和睦事工」的創辦人劉哲沛律師與王蘭馨夫婦接受本報專訪時表示，他們在美國開律師事務所，經手許多婚姻與糾紛，認為基督信仰可以協助民眾緩解在家庭生活上的衝突，他們辦理各種夫妻營會，協助彼此直面衝突，促成真正和諧相處。

劉哲沛是資深律師，在加州開設律師事務所，妻子王蘭馨在一旁協助打理。兩人在經手許多婚姻、財產等糾紛後，發現許多人際之間的衝突本不該發生，但因為言語、觀念的不同而吵架，甚至到最後步上離婚的結局，因此他們創立了「愛與衝突和睦協會」，盼透過營會、體驗課程與宣講等方式，讓更多夫妻、小孩可修復關係，不必打官司而重修舊好。

訓練相處可免離婚

王蘭馨表示，他們在辦公室看了很多來到律師事務所的案子，都是發生很嚴重的衝突，到最後不得不分道揚鑣，甚至對簿公堂，特別是在婚姻與家庭的部分。如果他們知道怎樣好好溝通，面對彼此的衝突與矛盾，或是受過一些諮商的話，可以不用走到這一步。

「其實華人的離婚率也相當高！」王蘭馨指出，全球都有離婚率提高的趨勢。兒子小時候回家跟她講班上大多數孩子是單親的事，她就覺得很可憐，因為父母衝突時，不見得會考慮到孩子，孩子本身卻也是受害者，沒有人為他們發聲。

直面衝突並從中學習

劉哲沛表示，他們辦最多的活動是夫妻3天2夜的「營會」，一梯次的營會會有15對夫妻，在預定的旅館內，他們要做的只有「面對婚姻的衝突」。他說，現代婚姻最大的問題是「彼此都不願意面對衝突」，但是上帝讓人互動，甚至產生衝突，是為了讓人從衝突中彼此學習。其次他們也透過演講與宣導，盼讓和諧的理念擴散。

「婚姻的問題千百種，金錢、孩子、婆媳、工作都是！」劉哲沛表示，婚姻中每個人都想要試圖改變對方，且認為自己都是對的，但卻看不見自己的盲點，因此他們在協助夫妻面對衝突時，就會透過「七把金鑰匙」，讓夫妻從互動、遊戲中找出忽略彼此哪些面向，在營會中鼓勵夫妻願意面對婚姻中的衝突，將衝突視為可以學習成長的機會。

受訓完鼓勵更多人

劉哲沛舉例說，有對夫婦本已經在走離婚流程，但因為旁人推薦他們可以試看看營會，兩夫妻心中還是有想復合的意願，因此在營會期間也很坦誠分享彼此的狀態，結果參加完後，夫妻關係逐漸回溫，到後來不但不離婚，還鼓勵更多夫妻一起參加。

還有夫婦參加完後，原本認為老婆「欠他1百萬」的老公，體會到老婆的辛苦，反而慚愧地反省說：「我欠你的，一生都還不完！」

小孩學習適用終生

王蘭馨則說，每對夫妻的婚姻狀況不一樣，但進入營會後，可以根據溝通、關係的不同調整，但也不是參加完營會後就可以迅速改善關係，而是漸進式的實踐。

此外，若是有小孩的夫婦，也會讓小孩同時間參加另一個營會，在營會中也會教他們如何辨識衝突。曾有小孩在父母吵架時提醒：「你們不是有參加過營會？」透過小孩的提醒，讓夫妻瞬間想起解決衝突的方式，紛爭因此而緩解，且學到的知識，小孩未來在職場、教會與婚姻也可適用。

營會12年來已經辦至少50梯次的夫妻營會，每梯次約有13到15對夫婦，因此至少已經協助7百個家庭，也在每個周末有1到2場的「和睦講座」，因此也至少有幾百場的成果，在營會與講座中，他們會與經過訓練的志工，一起協助夫妻盤點婚姻與生活的衝突。

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